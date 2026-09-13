EXCLUSIV! Unde și-a petrecut Mădălina Apostol ultima zi de naștere. Mesajul pe care l-a publicat atunci: „Aleg să fiu”

Noi detalii ies la iveală despre ultima perioadă din viața Mădălinei Apostol. Cu doar o lună și jumătate înainte de moarte, pe 1 august, aceasta împlinea 40 de ani și publica pe rețelele sociale o fotografie însoțită de un mesaj despre viață. La acel moment, însă, puțini știau prin ce trecea.

Potrivit informațiilor obținute de reporterii A1.ro din surse sigure, apropiate familiei, Mădălina Apostol era internată la psihiatrie atunci când și-a sărbătorit ultima zi de naștere.

Mădălina Apostol era internată la psihiatrie când a împlinit 40 de ani

Pe 1 august 2026, Mădălina Apostol împlinea 40 de ani. Deși în mediul online a publicat o fotografie cu ea și le-a mulțumit celor care i-au transmis urări, în realitate traversa o perioadă delicată. Din informațiile obținute de A1.ro de la surse apropiate familiei, Mădălina Apostol își petrecea aniversarea internată la psihiatrie.

În aceeași zi, aceasta a publicat pe Facebook o fotografie însoțită de un mesaj care, la mai bine de o lună distanță, a revenit în atenția publicului. Mădălina Apostol spunea că găsise, în sfârșit, răspunsul la o întrebare despre care mărturisea că o urmărea de multă vreme: „A fi sau a nu fi?”.

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„Aleg să fiu, pentru că alternativa nu a fost niciodată destinul meu”, scria Mădălina Apostol în mesajul publicat pe 1 august. La finalul postării, aceasta le mulțumea tuturor pentru urările primite de ziua sa și le transmitea: „Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”. Postarea a strâns peste o sută de reacții și zeci de comentarii, după cum se poate observa și în imaginea publicată pe contul său de Facebook. Mesajul aniversar a revenit în atenție după vestea morții Mădălinei Apostol, iar presa a relatat deja despre cuvintele pe care aceasta le-a publicat la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Mădălina Apostol a murit la doar câteva săptămâni după ultima sa aniversare

Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la aproximativ șase săptămâni după ce împlinise 40 de ani. Vestea morții sale a fost confirmată de Nick Rădoi, partenerul său de viață. În ultima perioadă, Mădălina Apostol se retrăsese tot mai mult din lumina reflectoarelor. În luna iulie avusese una dintre rarele sale apariții publice, când postase imagini din Mexic. Nick Rădoi vorbea, la rândul său, despre schimbarea partenerei sale și despre viața mult mai discretă pe care aceasta alesese să o ducă. Informația obținută acum de A1.ro arată că, la numai câteva zile după acele imagini și în perioada în care își sărbătorea ziua de naștere, Mădălina Apostol era internată la psihiatrie.