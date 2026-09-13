Antena Căutare
Home Showbiz Vedete EXCLUSIV! Unde și-a petrecut Mădălina Apostol ultima zi de naștere. Mesajul pe care l-a publicat atunci: „Aleg să fiu”

EXCLUSIV! Unde și-a petrecut Mădălina Apostol ultima zi de naștere. Mesajul pe care l-a publicat atunci: „Aleg să fiu”

Noi detalii ies la iveală despre ultima perioadă din viața Mădălinei Apostol. Cu doar o lună și jumătate înainte de moarte, pe 1 august, aceasta împlinea 40 de ani și publica pe rețelele sociale o fotografie însoțită de un mesaj despre viață. La acel moment, însă, puțini știau prin ce trecea.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 19:58 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 20:01
Descoperă informații în exclusivitate despre Mădălina Apostol și ultima sa zi de naștere | captura instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Potrivit informațiilor obținute de reporterii A1.ro din surse sigure, apropiate familiei, Mădălina Apostol era internată la psihiatrie atunci când și-a sărbătorit ultima zi de naștere.

Mădălina Apostol era internată la psihiatrie când a împlinit 40 de ani

Pe 1 august 2026, Mădălina Apostol împlinea 40 de ani. Deși în mediul online a publicat o fotografie cu ea și le-a mulțumit celor care i-au transmis urări, în realitate traversa o perioadă delicată. Din informațiile obținute de A1.ro de la surse apropiate familiei, Mădălina Apostol își petrecea aniversarea internată la psihiatrie.

În aceeași zi, aceasta a publicat pe Facebook o fotografie însoțită de un mesaj care, la mai bine de o lună distanță, a revenit în atenția publicului. Mădălina Apostol spunea că găsise, în sfârșit, răspunsul la o întrebare despre care mărturisea că o urmărea de multă vreme: „A fi sau a nu fi?”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață

„Aleg să fiu, pentru că alternativa nu a fost niciodată destinul meu”, scria Mădălina Apostol în mesajul publicat pe 1 august. La finalul postării, aceasta le mulțumea tuturor pentru urările primite de ziua sa și le transmitea: „Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”. Postarea a strâns peste o sută de reacții și zeci de comentarii, după cum se poate observa și în imaginea publicată pe contul său de Facebook. Mesajul aniversar a revenit în atenție după vestea morții Mădălinei Apostol, iar presa a relatat deja despre cuvintele pe care aceasta le-a publicat la împlinirea vârstei de 40 de ani.

Mădălina Apostol a murit la doar câteva săptămâni după ultima sa aniversare

Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, la aproximativ șase săptămâni după ce împlinise 40 de ani. Vestea morții sale a fost confirmată de Nick Rădoi, partenerul său de viață. În ultima perioadă, Mădălina Apostol se retrăsese tot mai mult din lumina reflectoarelor. În luna iulie avusese una dintre rarele sale apariții publice, când postase imagini din Mexic. Nick Rădoi vorbea, la rândul său, despre schimbarea partenerei sale și despre viața mult mai discretă pe care aceasta alesese să o ducă. Informația obținută acum de A1.ro arată că, la numai câteva zile după acele imagini și în perioada în care își sărbătorea ziua de naștere, Mădălina Apostol era internată la psihiatrie.

Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua
Observatornews.ro "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor "M-a lăsat fără aer". Mărturia tinerei din Timișoara care și-a înjunghiat iubitul, sub ochii vecinilor
Antena 3 În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
SpyNews Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00 Șoc în lumea mondenă! Mădălina Apostol a murit! S-a întâmplat azi noapte la 2:00
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață
Drama prin care trece Nick Rădoi, după moartea Mădălinei Apostol. Omul de afaceri duce propria luptă pentru viață
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai știe nimeni nimic de ea”
Ce s-a întâmplat cu Mădălina Apostol în urmă cu patru ani. Monica Gabor făcea un apel disperat: „Nu mai...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x