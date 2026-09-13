Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe Tănțica" în genunchi!

Episodul 5 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 septembrie 2026. Concurneții au ajuns din nou să facă autostopul. Unii au avut noroc să găseacă destul de rapid un șifer dornic să îi ia, în timp ce alții au părut urmăriți de ghinion și s-au chinuit mult ca să facă rost de o mașină. Într-o astfel de situație au fost și Maurice Munteanu și Connie Preda, care nu au putut convinge rapid niciun șofer să îi ia și să îi ducă spre următoarea destinație indicată de Irina Fodor.

Duminica, 13.09.2026, 21:30