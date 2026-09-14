Asia Express 2026. Mima în Uzbekistan! Cum au încercat vedetele să afle de ce plânge o eroină din Uzbekistan

Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au avut parte de o provocare inedită în care au trebuit să comunice exclusiv prin gesturi. Irina Fodor le-a explicat că trebuie să afle numele unei femei din Uzbekistan și motivul pentru care plânge, fără să folosească nicio limbă. Curajul, îndemânarea și strategia au fost esențiale pentru a duce misiunea la bun sfârșit.

Luni, 14.09.2026, 20:51