Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi. Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției!

Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au pornit în căutarea unui loc unde să doarmă peste noapte, însă pentru Maurice Munteanu și Connie Preda lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. O familie s-a speriat de insistența lor și a chemat poliția! În același timp, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns într-o familie numeroasă și au izbucnit în lacrimi. Ce li s-a întâmplat?

Asia Express 2026. Autostop pe ploaie și probleme de orientare! Ce au pățit Loredana Chivu și...

Luni, 14.09.2026, 22:10

Asia Express 2026. Mima în Uzbekistan! Cum au încercat vedetele să afle de ce plânge o...

Luni, 14.09.2026, 20:51

Asia Express 2026. Cine a câștigat jocul de amuletă și Jokerul. De ce s-a înfuriat Cheloo

Duminica, 13.09.2026, 23:20

Asia Express 2026. Prin ce probe dificile au trecut concurenții la jocul de amuletă: Au cărat...

Duminica, 13.09.2026, 22:45

Asia Express 2026. Ce echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă

Duminica, 13.09.2026, 22:25

Asia Express 2026. Valerie Lungu a făcut o criză de nervi și a abandonat o probă: Nu vreau...

Duminica, 13.09.2026, 22:00

Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe...

Duminica, 13.09.2026, 21:30

Asia Express 2026. Vedetele au întâmpinat mari dificultăți la proba de cântat la farfurie!

Duminica, 13.09.2026, 21:00

Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am...

Duminica, 13.09.2026, 20:30

Asia Express 2026. Se intră în ultima etapă din Uzbekistan! Concurenții au de parcurs aproape...

Duminica, 13.09.2026, 20:00

Asia Express 2026. Avem și prima echipă eliminată! What’s UP și Miky au părăsit competiția

Miercuri, 09.09.2026, 23:55

Asia Express 2026. What’s UP și-a ieșit din minți după gestul deplasat al unui localnic...

Miercuri, 09.09.2026, 23:25