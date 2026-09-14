Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi. Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției!
Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au pornit în căutarea unui loc unde să doarmă peste noapte, însă pentru Maurice Munteanu și Connie Preda lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. O familie s-a speriat de insistența lor și a chemat poliția! În același timp, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns într-o familie numeroasă și au izbucnit în lacrimi. Ce li s-a întâmplat?
Luni, 14.09.2026, 21:20