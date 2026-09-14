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Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, în lacrimi. Maurice Munteanu și Connie Preda, în fața poliției!

Episodul 6 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 14 septembrie 2026. Vedetele au pornit în căutarea unui loc unde să doarmă peste noapte, însă pentru Maurice Munteanu și Connie Preda lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. O familie s-a speriat de insistența lor și a chemat poliția! În același timp, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns într-o familie numeroasă și au izbucnit în lacrimi. Ce li s-a întâmplat?
Luni, 14.09.2026, 21:20
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Asia Express 2026. Autostop pe ploaie și probleme de orientare! Ce au pățit Loredana Chivu și Ana Mocanu

Asia Express 2026. Autostop pe ploaie și probleme de orientare! Ce au pățit Loredana Chivu și Ana Mocanu

Logo show Luni, 14.09.2026, 22:10 Asia Express 2026. Mima în Uzbekistan! Cum au încercat vedetele să afle de ce plânge o eroină din Uzbekistan

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Furnicuțele 2026. Provocarea ”Pârtieee” cu halbele de bere pentru Ștefan Bănică și Virgil Ianțu! Ce trofeu inedit a primit juratul de la X Factor!

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Furnicuțele 2026. Ștefan Bănică, despre Virgil Ianțu și trupa The Fifties: Au fost lângă mine când tata s-a stins!

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Mesajele lui Cristi Minculescu și Loredana Groza pentru Ștefan Bănică

Furnicuțele 2026. Mesajele lui Cristi Minculescu și Loredana Groza pentru Ștefan Bănică

Logo show Luni, 14.09.2026, 19:00
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