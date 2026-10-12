Asia Express 2026. Scandal uriaș cu Mirela Vaida și Valerie Lungu! Gazda le-a dat afară

Episodul 22 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 octombrie 2026. Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost date afară din casă de gazdă, în urma unui conflict puternic. Prezentatoarea a povestit cât de umilitor a fost momentul în care a trebuit să plece în miezul nopții, cu rucsacul după ea. „Umilința de a fi dată afară, în miezul nopții, din pat, scoasă la poartă cu rucsacul după tine este ceva ce eu nu am trăit”, a spus Mirela Vaida.

Luni, 12.10.2026, 21:06