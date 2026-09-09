Asia Express 2026. Ultima misiune i-a transformat pe concurenți în alchimiști! Trebuie să recunoască diferite esențe
Episodul 4 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 septembrie 2026. Ultima misiune îi transformă din negustori în alchimiști, într-o probă inspirată de parfumurile care se numărau printre mărfurile prețioase ale Drumului Mătăsii. Separați și având la dispoziție doar câteva secunde pentru a comunica, concurenții trebuie să recunoască diferite esențe, iar fiecare greșeală îi costă.
Miercuri, 09.09.2026, 23:00