Asia Express 2026. Vedetele, în pielea negustorilor de altădată! Mirela Vaida și Oana, în dificultate: Noi nu mergem des la piață!

Episodul 4 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 septembrie 2026. Pentru echipele care intră în prima Cursă pentru Ultima Șansă, presiunea devine însă imediată. Drumul lor trece prin Samarkand, unul dintre marile orașe ale vechiului Drum al Mătăsii, unde concurenții trebuie să intre pentru câteva ore în pielea negustorilor de altădată.

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