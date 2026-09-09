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Home Asia Express Video Asia Express 2026. Vedetele, în pielea negustorilor de altădată! Mirela Vaida și Oana, în dificultate: Noi nu mergem des la piață!
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Asia Express 2026. Vedetele, în pielea negustorilor de altădată! Mirela Vaida și Oana, în dificultate: Noi nu mergem des la piață!

Episodul 4 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 9 septembrie 2026. Pentru echipele care intră în prima Cursă pentru Ultima Șansă, presiunea devine însă imediată. Drumul lor trece prin Samarkand, unul dintre marile orașe ale vechiului Drum al Mătăsii, unde concurenții trebuie să intre pentru câteva ore în pielea negustorilor de altădată.
Miercuri, 09.09.2026, 22:00
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Asia Express 2026. What’s UP și-a ieșit din minți după gestul deplasat al unui localnic către soția sa

Asia Express 2026. What’s UP și-a ieșit din minți după gestul deplasat al unui localnic către soția sa

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 23:25 Asia Express 2026. Ultima misiune i-a transformat pe concurenți în alchimiști! Trebuie să recunoască diferite esențe

Asia Express 2026. Ultima misiune i-a transformat pe concurenți în alchimiști! Trebuie să recunoască diferite esențe

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 23:00 Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au suflat în trompete tradiționale uzbece

Asia Express 2026. Concurenții din cursa pentru ultima șansă au suflat în trompete tradiționale uzbece

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, motivul conflictului cu Valerie Lungu: Am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, motivul conflictului cu Valerie Lungu: Am auzit o duduie cum mă bârfea înfiorător!

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 21:25 Asia Express 2026. Iată care sunt primele echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Asia Express 2026. Iată care sunt primele echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 21:10 Asia Express 2026. Ce echipă a obținut imunitatea mică! Au ieșit scântei între Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Asia Express 2026. Ce echipă a obținut imunitatea mică! Au ieșit scântei între Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Emilian, declarație tranșantă despre zvonurile apărute în mediul online privind orientarea sa sexuală

Furnicuțele 2026. Emilian, declarație tranșantă despre zvonurile apărute în mediul online privind orientarea sa sexuală

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Joc spectaculos! Cine rămâne cu cele mai puține mingi câștigă

Furnicuțele 2026. Joc spectaculos! Cine rămâne cu cele mai puține mingi câștigă

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Joc de inteligență și atenție. Emilian și Alex Furman, provocați să rezolve trei puzzle-uri

Furnicuțele 2026. Joc de inteligență și atenție. Emilian și Alex Furman, provocați să rezolve trei puzzle-uri

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:37 Furnicuțele 2026. Emilian, în lacrimi: „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum”

Furnicuțele 2026. Emilian, în lacrimi: „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Mama lui Emilian, despre iubita artistului: ”Sper să fie ultima”

Furnicuțele 2026. Mama lui Emilian, despre iubita artistului: ”Sper să fie ultima”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Emilian, dezvăluiri despre iubita lui: „A venit pe neașteptate”

Furnicuțele 2026. Emilian, dezvăluiri despre iubita lui: „A venit pe neașteptate”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 17:52
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