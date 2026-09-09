Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP s-a enervat după gestul unui localnic față de soția lui: „La nevasta mea?!”

What’s UP s-a enervat din plin după gestul făcut de un localnic față de soția lui, Miky. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

În ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă și au trecut prin numeroase misiuni dificile. La un moment dat What’s UP s-a enervat atunci când a văzut ce gest a făcut un localnic față de soția lui, Miky. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

What’s UP s-a enervat din plin după gestul făcut de un localnic față de soția lui, Miky. Ce s-a întâmplat la Asia Express, ediția din 9 septembrie 2026

What’s UP și Miky, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Radu Isac și Eduard Hordilă au intrat la cursa pentru ultima șansă. Prima probă a provocat echipele să sufle într-un instrument uzbec și, în funcție de cine a suflat mai mult, s-a făcut plecarea în cursă.

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A urmat din nou autostopul și concurenții au plecat spre bazarul Hazora, locul indicat de Irina Fodor. Acolo, fiecare dintre cele trei echipe a fost nevoită să facă rost de costume tradițioanale și să se îmbrace cu ele pentru a putea face un selfie, bun de trimis Irinei Fodor drept dovadă.

Cine a reușit să rezolve această provocare a primit sarcina de a merge la un alt bazar, acolo unde au primit o listă cu numeroase produse, pentru care au trebuit să negocieze la sânge. Nu a fost deloc o sarcina simplă, dar ceea ce a urmat a fost și mai complicat: să construiască piramide din condimente.

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Mătăsii

Apoi, echipele au avut sarcina de a vinde pentru o sumă cât mai mare câteva farfurii cu condimente. Acesta a fost momentul în care What’s UP și Miky și-au exersat din plin abilitățile de convingere.

What’s UP și Miky la Asia Express-Drumul Mătăsii

De asemenea, acesta a fost și momentul în care cei doi au trecut printr-o situație neașteptată. Un localnic a făcut un gest neașteptat pe stradă față de Miky, iar What’s UP a observat totul și s-a enervat la culme:

„A, nu! Vezi că dacă vorbești cu nevastă-mea așa ne schimbăm tonul! Faci așa la nevasta mea?! Ia uite cum făcea! Ce-ai mă?!”, a zis artistul supărat, apărând-o pe Miky.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.