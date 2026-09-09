Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP și Miky, eliminați! Ce a spus artistul după verdict: „Nu credeam…”

What’s UP și Miky au fost eliminați după cursa pentru ultima șansă, desfășurată în ediția 4 din prima etapă a show-ului Asia Express. Descoperă ce reacție a avut artistul, la aflarea deznodământului.

Descoperă ce reacție au avut cei doi concurenți, după ce au aflat că au fost eliminați de la Asia Express | Antena 1

Aventura de pe Drumul Mătăsii s-a terminat pentu What’s UP și Miky, căci cei doi au fost eliminați în ediția 4 din prima etapă a show-ului Asia Express, din data de 9 septembrie 2026. Descoperă ce reacție a avut artistul la aflarea veștii, dar și cum au reacționat celelalte echipe.

What’s UP și Miky au fost eliminați după cursa pentru ulrima șansă, în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. Ce a spus artistul după verdict

La cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, s-au întrecut Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, What’s UP și Miky și Radu Isac și Eduard Hordilă. Prima probă a provocat echipele să sufle într-un instrument uzbec și, în funcție de cine a suflat mai mult, s-a făcut plecarea în cursă.

A urmat din nou autostopul și concurenții au plecat spre bazarul Hazora, locul indicat de Irina Fodor. Acolo, fiecare dintre cele trei echipe a fost nevoită să facă rost de costume tradițioanale și să se îmbrace cu ele pentru a putea face un selfie, bun de trimis Irinei Fodor drept dovadă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP s-a enervat după gestul unui localnic față de soția lui: „La nevasta mea?!”

Cine a reușit să rezolve această provocare a primit sarcina de a merge la un alt bazar, acolo unde au primit o listă cu numeroase produse, pentru care au trebuit să negocieze la sânge. Nu a fost deloc o sarcina simplă, dar ceea ce a urmat a fost și mai complicat: să construiască piramide din condimente.

Apoi, echipele au avut sarcina de a vinde pentru o sumă cât mai mare câteva farfurii cu condimente. Acesta a fost momentul în care What’s UP și Miky și-au exersat din plin abilitățile de convingere. A urmat și o misiune de recunoscut diferite parfumuri și esențe, iar misiunea nu a fost deloc ușoară. Totuși, gândul că sunt în cursa pentru ultima șansă i-a motivat pe toți să dea tot ce au avut mai bun.

Irina Fodor, alături de What’s UP și Miky, la Asia Express

Prima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, urmată de radu Isac și Eduard Hordilă, la o distanță de doar câteva secunde. Pe ultimul lo, mult mai târziu, au ajuns What’s UP și Miky, care au așteptat cu sufletul la gură deznodământul.

Cryptexul a avut în interior pânza de culoarea roșie, așa că cei doi au fost eliminați de pe Drumul Mătăsii. Surpriza a fost uriașă pentru toți și reacțiile nu au întârziat să apară. Celelalte echipe au fost extrem de mirate de cele întâmplate și mulți au admirat atitudinea de care a dat dovadă What’s UP, în ciuda deznodământului.

„Plecăm acasă? Plecăm acasă?”, a întrebat What’s UP.

„Ce mă?! Îmi pare super rău”, a fost reacția avută de Valerie Lungu.

„A fost un pumb în plex pentru toți! Ne-am dat seama cât de aproape am fost să plecăm după doar un stage”, a spus Mirela Vaida.

„Nu am cuvinte, am înghițit în sec, îmi părea foarte rău”, a spus Aleg Gâlcă.

„Vă pupăm, vă iubim! Distrați-vă, nu a murit nimeni! Doamne ajută! Nu am reușit să fim triști în nicio secundă, vă iubim și vă respectăm pe toți. Vă așteptăm acasă”, a fost reacția lui What’s UP.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.