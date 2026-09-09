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Asia Express sezonul 9, 9 septembrie 2026. What’s UP și Miky, eliminați! Ce a spus artistul după verdict: „Nu credeam…”

What’s UP și Miky au fost eliminați după cursa pentru ultima șansă, desfășurată în ediția 4 din prima etapă a show-ului Asia Express. Descoperă ce reacție a avut artistul, la aflarea deznodământului.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 23:57 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 23:57
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Descoperă ce reacție au avut cei doi concurenți, după ce au aflat că au fost eliminați de la Asia Express | Antena 1
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Aventura de pe Drumul Mătăsii s-a terminat pentu What’s UP și Miky, căci cei doi au fost eliminați în ediția 4 din prima etapă a show-ului Asia Express, din data de 9 septembrie 2026. Descoperă ce reacție a avut artistul la aflarea veștii, dar și cum au reacționat celelalte echipe.

What’s UP și Miky au fost eliminați după cursa pentru ulrima șansă, în ediția din 9 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express. Ce a spus artistul după verdict

La cursa pentru ultima șansă de la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1, s-au întrecut Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, What’s UP și Miky și Radu Isac și Eduard Hordilă. Prima probă a provocat echipele să sufle într-un instrument uzbec și, în funcție de cine a suflat mai mult, s-a făcut plecarea în cursă.

A urmat din nou autostopul și concurenții au plecat spre bazarul Hazora, locul indicat de Irina Fodor. Acolo, fiecare dintre cele trei echipe a fost nevoită să facă rost de costume tradițioanale și să se îmbrace cu ele pentru a putea face un selfie, bun de trimis Irinei Fodor drept dovadă.

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Cine a reușit să rezolve această provocare a primit sarcina de a merge la un alt bazar, acolo unde au primit o listă cu numeroase produse, pentru care au trebuit să negocieze la sânge. Nu a fost deloc o sarcina simplă, dar ceea ce a urmat a fost și mai complicat: să construiască piramide din condimente.

Apoi, echipele au avut sarcina de a vinde pentru o sumă cât mai mare câteva farfurii cu condimente. Acesta a fost momentul în care What’s UP și Miky și-au exersat din plin abilitățile de convingere. A urmat și o misiune de recunoscut diferite parfumuri și esențe, iar misiunea nu a fost deloc ușoară. Totuși, gândul că sunt în cursa pentru ultima șansă i-a motivat pe toți să dea tot ce au avut mai bun.

Irina Fodor, alături de What’s UP și Miky, la Asia Express

Irina Fodor, alături de What’s UP și Miky, la Asia Express

Prima echipă ajunsă la Irina Fodor a fost cea formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, urmată de radu Isac și Eduard Hordilă, la o distanță de doar câteva secunde. Pe ultimul lo, mult mai târziu, au ajuns What’s UP și Miky, care au așteptat cu sufletul la gură deznodământul.

Cryptexul a avut în interior pânza de culoarea roșie, așa că cei doi au fost eliminați de pe Drumul Mătăsii. Surpriza a fost uriașă pentru toți și reacțiile nu au întârziat să apară. Celelalte echipe au fost extrem de mirate de cele întâmplate și mulți au admirat atitudinea de care a dat dovadă What’s UP, în ciuda deznodământului.

„Plecăm acasă? Plecăm acasă?”, a întrebat What’s UP.

„Ce mă?! Îmi pare super rău”, a fost reacția avută de Valerie Lungu.

„A fost un pumb în plex pentru toți! Ne-am dat seama cât de aproape am fost să plecăm după doar un stage”, a spus Mirela Vaida.

„Nu am cuvinte, am înghițit în sec, îmi părea foarte rău”, a spus Aleg Gâlcă.

„Vă pupăm, vă iubim! Distrați-vă, nu a murit nimeni! Doamne ajută! Nu am reușit să fim triști în nicio secundă, vă iubim și vă respectăm pe toți. Vă așteptăm acasă”, a fost reacția lui What’s UP.

colaj foto cu irina fodor și What’s UP și Miky la asia express-drumul matasii
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Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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