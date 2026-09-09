Furnicuțele 2026. Emilian, declarație tranșantă despre zvonurile apărute în mediul online privind orientarea sa sexuală

Episodul 3 al sezonului 2 din data de 8 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emilian a vorbit despre speculațiile apărute pe internet cu privire la orientarea sa sexuală. Artistul a explicat că acestea au apărut în urma participării sale la „Te cunosc de undeva!” și spune că nu este deranjat de comentarii. „Se vehiculează cum că aș avea o altă orientare sexuală decât am. Nu că m-ar deranja, pentru că sunt foarte sigur pe sexualitatea mea”, a declarat Emilian.

Miercuri, 09.09.2026, 19:00