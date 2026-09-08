Raluca Bădulescu a dezvăluit ce fel de persoană este la ea acasă, departe de lumina reflectoarelor. Ce fel de relație are cu fiul ei de 24 de ani.

Cum e Raluca Bădulescu la ea acasă, în spatele ușilor închise. Cum se înțelege cu fiul ei de 24 de ani | Captură Instagram

Plină de energie și dezinvoltă, Raluca Bădulescu aduce buna dispoziție oriunde este prezentă. Vedeta face show cu fiecare apariție, iar mulți se întreabă dacă așa este și în spatele ușilor închise, la ea acasă.

Prezentă la avanpremiera noului sezon Asia Express, show în care a participat și ea, Raluca Bădulescu a dezvăluit pentru Spynews cum este acasă, în mediul ei. Mai mult, ea a spus și cum e ca mamă pentru fiul ei în vârstă de 24 de ani.

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Cum e Raluca Bădulescu când nu o vede nimeni: „Port tocuri și în casă”

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În interviul pentru Spynews, Raluca Bădulescu a dezvăluit că și acasă este la fel ca în fața camerelor de filmat. Singura diferență este ținuta. Dacă în public apare cu haine extravagante, acasă optează pentru treninguri și haine largi. Cu toate acestea, nu uită niciodată să poarte tocuri.

„Raluca acasă este o boschetară, Raluca se îmbracă în trening. Am treninguri multe, dar port tocuri și în casă. Asta este o chestiune pe care o am tot timpul și pe care o să o am toată viața mea. Eu mă simt bine atunci când port tocuri, mă simt foarte bine când port tocuri. Este, nu știu, ceva... Am această dambla cu purtatul de tocuri. Dar, în rest, mă îmbrac în trening, am tricouri din alea largi”, a zis ea pentru sursa citată.

Raluca Bădulescu mărturisește că vorbește nonstop la telefon sau ascultă muzică la maxim în apartament, asta fiind terapia ei.

„Vorbesc la telefon nonstop, asta e, sau ascult muzică nonstop. Asta este terapia mea, ăsta este felul în care eu pot să mă reîncarc foarte bine dacă ascult muzică la maxim, să duduie boxele! Stau la apartament, dar am vecini foarte drăguți, nu deranjează pe nimeni. Iar cățeii și pisicile s-au învățat cu muzica. Da, cred că le place și lor la sfârșitul zilei. Sunt foarte drăguți. Nu s-a plâns nimeni până acum în blocul ăla, nimeni de nimic, totul e ok”, a mai dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Spynews.

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Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre relația cu fiul ei

Raluca Bădulescu are un fiu în vârstă de 24 de ani, despre care are numai cuvinte de laudă. Vedeta îi este profund recunoscătoare lui Dumnezeu pentru copilul minunat pe care i l-a dăruit.

„Fiul meu are 24 de ani. Este o minune de copil și am mai spus-o de o mie de ori: sunt binecuvântată să am un copil atât de minunat! Nu știu ce minune am făcut ca să merit așa un copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, este ceva fantastic! Eu nu pot să-i dau sfaturi. Dacă el vreodată îmi cere mie sfaturi, eu îi ofer cu dragoste orice sfat. În rest, eu iau sfaturi de la el!”, a spus vedeta pentru Spynews.

Întrebată dacă îi dă sfaturi fiului ei, Raluca Bădulescu a dezvăluit că, mai degrabă, ea este cea care primește sfaturi de la el, fiind un tânăr extrem de înțelept.

„Da, el îmi dă sfaturi. Iau sfaturi de la el. Este extrem de înțelept, deștept, are jobul visurilor, se duce deja la al doilea master. Este genial, este minunat, este fantastic! Am spus, nu știu ce am făcut eu ca să merit așa o minune de copil”, a mai mărturisit Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

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Raluca Bădulescu ar repeta oricând experiența Asia Express chiar dacă i-a fost greu

Deși a avut momente în care a clacat, Raluca Bădulescu spune că experiența Asia Express a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei și ar repeta-o de fiecare dată.

„Oricând! În secunda minus trei! Ieri, alaltăieri, chemați-mă, vin imediat! Este cel mai frumos proiect în care am fost în viața mea. Mi-am lăsat inima, sufletul acolo, oricând m-aș întoarce, da!”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Spynews.

Vedeta a mai mărturisit că oricine ajunge în Asia Express este binecuvântat cu o experiență unică și trebuie să profite la maxim de tot ceea ce trăiește acolo.

„Cea mai mare provocare și cea mai frumoasă experiență. Este cu totul altă viață. Cred că toți cei care au participat vreodată la Asia Express sunt binecuvântați, efectiv. Sunt binecuvântați cu o experiență unică de care puțină lume are parte în viața asta. N-a fost un moment în care am clacat, au fost 70! Era un moment la două ore în care clacam. Concuram, concuram, clacam, mai concuram, clacam, concuram, înjuram, mai concuram, mă tăvăleam, dar, una peste alta, a fost divin!”, a mai povestit Raluca Bădulescu pentru sursa citată.