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Nașterea Maicii Domnului / Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită pe 8 septembrie, în fiecare an, și ocupă un loc aparte în calendarul creștin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 06:00 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 12:28
Nașterea Maicii Domnului / Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc | Shutterstok
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Pe 8 septembrie, în calendarele creștine este prăznuită Nașterea Maicii Domnului. Numită în popor și Sfânta Maria Mică, aceasta este prima sărbătoare a noului an bisericesc, care a debutat la 1 septembrie.

Spre deosebire de Adormirea Maicii Domnului, prăznuită pe 15 august, Sfânta Maria Mică este o sărbătoare plină de bucurie. Creștinii întâmpină cu fericire venirea pe lume a Maicii Domnului. Aceasta a fost un dar de la Dumnezeu pentru Ioachim și Ana, care s-au rugat ani la rând pentru un copil.

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Semnificații populare de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

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În 2026, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului marți, 8 septembrie. Praznicul deschide seria marilor sărbători ale noului an bisericesc și este una dintre zilele importante dedicate Fecioarei Maria.

Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică reprezintă, în tradiția populară, hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că, în această zi, rândunelele zboară spre locuri mai calde, iar insectele încep să se ascundă în pământ, potrivit unei surse.

Începând cu această zi, se culeg viile și unele fructe, se bat nucii pentru a avea rod bogat și în anul următor și se fac semănăturile de toamnă. Totodată, în popor, se spune că este ziua în care vremea începe să se strice de tot, devenind mai răcoroasă, pentru a lăsa toamna să își intre în drepturi.

De Nașterea Maicii Domnului, se spune că Fecioara Maria îl roagă pe Dumnezeu să plece urechea la rugăciunile de dezlegare a pântecelor şi să dăruiască copii celor care își doresc, așa cum a făcut în cazul lui Ioachim şi Ana, mai notează sursa citată mai sus.

Tot pe 8 septembrie, mai există obiceiul de a da de pomană cele mai gustoase fructe ale toamnei: prune și struguri, pentru pomenirea sufletelor „adormite”.

Ce superstiții există de Sfânta Maria Mică

O superstiţie veche spune că cei care mănâncă gătit la foc în această zi pot atrage asupra lor boli grave. De Sfânta Maria Mică nu se lucrează și nu se fac treburi gospodărești. Bărbații nu au voie să meșterească, iar femeile nu au voie să coasă și să spele rufe pentru a nu atrage răul asupra lor și familiei.

Totodată, mai există credința că ziua de dinaintea sărbătorii şi ziua de după aduc ghinion celor care lucrează. Bărbaţii se vor lovi, iar femeilor li se va arde mâncarea. În unele zone există chiar superstiţia conform căreia dacă găteşti înainte sau după Sfânta Maria Mică, ţi se varsă oala cu mâncare şi îi arde pe copii, potrivit sursei.

În unele regiuni ale țării se spune că dacă plouă pe 8 septembrie, toamna va fi urâtă, iar dacă înfloresc merii și perii, toamna va fi plăcută și recoltele bogate.

Tot în cultura populară. se mai spune că cei care nu şi-au adunat plante medicinale până acum, nici nu trebuie să o mai facă, pentru că acestea își pierd din efectele tămăduitoare dacă sunt culese după sărbătoarea de Sfânta Maria Mică.

În alte părți, se consideră că vara pleacă de tot după Sfânta Maria Mică. Pe vremuri, se spunea că, începând cu această zi, nu se mai poartă pălărie, deoarece vine cu adevărat vremea rea, de unde și expresia: „O trecut Sântămăria, leapădă şi pălăria”, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce e bine și ce nu e bine să faci pe 8 septembrie

Semnificația numelui „Maria”

„Maria” este unul dintre cele mai întâlnite şi mai frumoase nume, deoarece în acest fel s-a numit Maica Domnului. Pentru orice fată sau femeie este o binecuvântare să poarte acest nume sfânt, care semnifică iubirea, ocrotirea, bunătatea și smerenia.

Numele de „Maria” provine din ebraică, de la forma „Maryam” sau „Miryam”, având sensul de „cea iubită” sau „cea aleasă”.

Ce sărbătoare este pe 8 septembrie 2026. Tradiții și obiceiuri de Nașterea Maicii Domnului... Ce nu este bine să faci de Sfânta Maria Mică. Tradiții și superstiții pe 8 septembrie...
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