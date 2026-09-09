Furnicuțele 2026. Emilian, în lacrimi: „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum”

Episodul 3 al sezonului 2 din data de 8 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emilian a primit mesaje emoționante din partea Mirei, a profesorului său de chitară, Constantin Lazăr, a prietenului său Alex Furman și a Paulei Seling. Momentul în care Constantin Lazăr i-a transmis mesajul l-a făcut pe artist să izbucnească în lacrimi. „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum și pot să fac lucrurile pe care le fac”, a spus Emilian.

Miercuri, 09.09.2026, 18:31