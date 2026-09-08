Un medic i-ar fi spus lui Pamela Anderson că mai are „aproximativ 10 ani de trăit” atunci când a fost diagnosticată cu hepatita C

Pamela Anderson, dezvăluiri despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „Medicul mi-a spus că mai am circa 10 ani” | hepta.ro

Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani. Actrița a rememorat recent una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

Pamela Anderson, dezvăluiri despre diagnosticul care i-a schimbat viața

Pamela Anderson a urcat duminică, 6 septembrie, pe scena galei amfAR Gala Venezia 2026, unde a susținut un discurs emoționant despre diagnosticul primit în 2002. Evenimentul, organizat la Hilton Molino Stucky din Veneția, în timpul Festivalului de Film de la Veneția, i-a adus artistei, în vârstă de 59 de ani, Award of Courage, acordat de organizația amfAR.

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„A fost o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul meu – că probabil mai aveam în jur de 10 ani de trăit”, și-a amintit Pamela Anderson în timpul discursului, potrivit Variety.

Actrița a povestit anterior că s-a infectat cu virusul hepatitei C după ce ar fi folosit ace pentru tatuaje împreună cu fostul său soț, Tommy Lee. Diagnosticul i-a influențat profund deciziile și modul în care și-a privit viitorul.

„Mi-a colorat și mi-a corupt deciziile”, a spus Anderson, explicând că nu atât frica de propria moarte a fost cea care a afectat-o, cât gândul la ce s-ar putea întâmpla cu cei doi copii ai săi. Pamela Anderson și Tommy Lee sunt părinții lui Brandon Thomas și Dylan Jagger.

Vedeta a mărturisit și că tratamentul pentru boală a reprezentat un efort financiar uriaș. „Mi-a luat tot ce aveam în bancă”, a spus aceasta. În 2015, Anderson a anunțat public că fusese vindecată de hepatita C, după ce tratamentele disponibile pentru această infecție virală evoluaseră semnificativ.

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În cadrul galei, actrița a vorbit și despre felul în care privește acum acea perioadă dificilă din viața sa.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată”, a declarat Pamela Anderson. Artista a adăugat că nu se consideră „domnișoara aflată în pericol”, indiferent cât de ușor ar fi să intre în acest rol.

Cum a primit premiul

Premiul i-a fost înmânat de actorul Taika Waititi, alături de care Pamela Anderson joacă în drama Place to Be, regizată de Kornél Mundruczó. Filmul, în care apar și Ellen Burstyn, Édgar Ramírez, Lena Waithe, Murray Bartlett și Maika Monroe, urma să aibă premiera la festival pe 9 septembrie, arată people.com.

Gala amfAR de la Veneția a inclus și o licitație, precum și momente artistice susținute de Mimi Webb și Bebe Rexha. Evenimentul a celebrat-o, de asemenea, pe artista Marina Abramović, care a primit Award of Inspiration.