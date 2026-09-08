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Ce nu este bine să faci de Sfânta Maria Mică. Tradiții și superstiții pe 8 septembrie

De Sfânta Maria Mică, sărbătorită pe 8 septembrie, există numeroase tradiții și superstiții de care românii țin cont. În credința populară, această zi trebuie respectată prin evitarea anumitor activități despre care se spune că pot atrage ghinionul, boala sau necazurile asupra casei și familiei.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 06:30 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 13:26
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Tradiții și superstiții pe 8 septembrie | Shutterstock
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Potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului, este „nor prealuminat” care apără, ocrotește și miluiește pe toți cei ce ridică rugăciuni către ea, notează doxologia.ro. Tocmai de aceea, printre cele mai cunoscute obiceiuri care se practică de Sfânta Maria Mică se numără mersul la biserică, rugăciunea închinată Maicii Domnului, dar și milostenia. În multe zone ale țării, oamenii duc la biserică pe 8 septembrie fructe și produse din noua recoltă și împart din acestea celor aflați în nevoie sau pentru pomenirea celor adormiți. În această zi de sărbătoare, este bine ca femeile care își doresc copii, dar și cele însărcinate, să spună o rugăciune, Maica Domnului fiind cinstită în mod deosebit ca ocrotitoare a mamelor și a copiilor.

Ce trebuie evitat de Sfânta Maria Mică, potrivit tradiției populare

Potrivit tradițiilor și superstițiilor populare, există mai multe lucruri pe care nu e bine să le facem în ziua de 8 septembrie.

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Printre cele mai cunoscute interdicții se numără munca în gospodărie, spălatul rufelor și cusutul, dar și o serie de reguli mai puțin cunoscute legate de foc, mâncare, plante și chiar aspectul fizic.

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Nu este bine să muncești în gospodărie pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică

Una dintre cele mai răspândite credințe spune că nu este bine să faci treburi gospodărești de Sfânta Maria Mică, potrivit observatornews.ro. În tradiția populară, bărbații evitau munca prin gospodărie, în timp ce femeile nu coseau și nu spălau rufe.

Nici curățenia generală sau alte activități care puteau fi amânate nu erau încurajate în această zi. Respectarea sărbătorii era considerată o formă de cinstire a Maicii Domnului, iar munca făcută în această zi era asociată cu posibilitatea apariției unor necazuri.

Nu este bine să aprinzi focul și să gătești pe 8 septembrie

O superstiție mai puțin cunoscută este legată de focul din casă și de mâncarea pregătită la foc. Potrivit credinței populare, aprinderea focului în casă în preajma sărbătorii ar putea aduce boală, motiv pentru care focul era evitat în anumite gospodării. De asemenea, se spune că mâncarea gătită la foc în aceste zile poate atrage boli.

O altă credință populară spune că gătitul înainte sau după ziua de Sfânta Maria Mică ar putea provoca accidente sau nenoroc copiilor. Totuși, se spune că este bine ca în această zi să se aprindă o candelă la icoana Maicii Domnului.

Nu este bine să culegi plante medicinale după 8 septembrie

O altă superstiție este legată de plantele medicinale. În tradiția populară, se spune că după data de 8 septembrie acestea își pierd puterile tămăduitoare și „nu mai sunt bune de leac".

Credința este consemnată în lucrările etnologului Tudor Pamfile și este prezentată în surse despre obiceiurile românești de Sfânta Maria Mică.

Astfel, 8 septembrie era considerată un moment-limită pentru recoltarea anumitor plante folosite în medicina tradițională.

„Este ziua în care plantele nu mai sunt bune de leac şi îşi pierd puterile tămăduitoare. Vremea începe să se strice, devenind capricioasă şi mai răcoroasă, cum se întâmplă în fiecare toamnă”, notează etnologul Tudor Pamfile în volumul “Sărbătorile la români”, citat de Adevărul.

Nu este bine să te cerți sau să faci rău mai ales de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

În spiritul sărbătorii, tradiția populară recomandă ca oamenii să evite certurile, scandalurile, vorbele urâte, ura și conflictele.

Ziua de 8 septembrie era considerată una în care trebuie păstrată liniștea în familie, iar oamenii trebuiau să fie mai buni și mai darnici. Se spune că cei care respectă sărbătoarea și se roagă Maicii Domnului pot avea parte de protecție și binecuvântare.

Nu este bine să îți tai părul sau unghiile de Sfânta Maria Mică

Printre superstițiile zilei de 8 septembrie se află și aceea că nu este bine să îți tunzi părul sau să îți tai unghiile. Potrivit credinței populare, astfel de gesturi ar putea atrage nefericire. Este o credință tradițională, fără fundament în învățătura oficială a Bisericii, și diferă de la o zonă la alta.

Nu este bine să ignori semnele naturii de Sfânta Maria Mică

În satul românesc, 8 septembrie era privită și ca o zi care anunța schimbarea anotimpului. Se spunea că în ziua de 8 septembrie rândunele zboară spre zonele calde, insectele încep să se ascundă in pamant, iar frigul își face simțită prezența. De aici și vorba: „O trecut Santamarie, leapadă și pălărie!", potrivit crestinortodox.ro.

Totodată, oamenii urmăreau vremea din această zi pentru a afla cum va fi toamna: o zi frumoasă și însorită anunța, potrivit superstiției, o toamnă blândă, în timp ce ploaia era asociată cu o toamnă rece și umedă.

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Așadar, de Sfânta Maria Mică se spune că nu este bine să muncești în gospodărie, să speli rufe, să coși, să faci treburi grele, să aprinzi focul în casă, să consumi anumite bucate gătite la foc, să culegi plante medicinale după 8 septembrie, să te cerți sau să provoci conflicte și, potrivit unor superstiții, să îți tai părul ori unghiile.

icoana Fecioara Maria

Aceste credințe fac parte din patrimoniul folcloric românesc și nu trebuie confundate cu reguli religioase obligatorii. Pentru Biserică, importantă este cinstirea praznicului, rugăciunea și participarea la slujbă, nu teama că încălcarea unei superstiții ar aduce automat ghinion.

Nașterea Maicii Domnului / Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc...
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