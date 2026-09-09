Antena Căutare
Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. Emilian, mărturisiri despre atacurile de panică: „M-am gândit că nu voi mai cânta niciodată!”
Logo show

Furnicuțele 2026. Emilian, mărturisiri despre atacurile de panică: „M-am gândit că nu voi mai cânta niciodată!”

Episodul 3 al sezonului 2 din data de 8 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emilian a făcut mărturisiri despre perioada dificilă pe care a traversat-o în timpul participării la X Factor. Artistul a povestit că a avut atacuri de panică, a ajuns la spital și, înaintea live-urilor, se temea că va muri pe scenă. „M-am gândit că nu voi mai cânta niciodată”, a mărturisit Emilian.
Miercuri, 09.09.2026, 17:42
x
Asia Express 2026. Iată care sunt primele echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Asia Express 2026. Iată care sunt primele echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă!

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 21:10 Asia Express 2026. Ce echipă a obținut imunitatea mică! Au ieșit scântei între Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Asia Express 2026. Ce echipă a obținut imunitatea mică! Au ieșit scântei între Maurice Munteanu și Valerie Lungu

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 20:30 Furnicuțele 2026. Emilian, declarație tranșantă despre zvonurile apărute în mediul online privind orientarea sa sexuală

Furnicuțele 2026. Emilian, declarație tranșantă despre zvonurile apărute în mediul online privind orientarea sa sexuală

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Joc spectaculos! Cine rămâne cu cele mai puține mingi câștigă

Furnicuțele 2026. Joc spectaculos! Cine rămâne cu cele mai puține mingi câștigă

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Joc de inteligență și atenție. Emilian și Alex Furman, provocați să rezolve trei puzzle-uri

Furnicuțele 2026. Joc de inteligență și atenție. Emilian și Alex Furman, provocați să rezolve trei puzzle-uri

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:37 Furnicuțele 2026. Emilian, în lacrimi: „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum”

Furnicuțele 2026. Emilian, în lacrimi: „Datorită dumneavoastră am chitara asta în mână acum”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Mama lui Emilian, despre iubita artistului: ”Sper să fie ultima”

Furnicuțele 2026. Mama lui Emilian, despre iubita artistului: ”Sper să fie ultima”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 18:19 Furnicuțele 2026. Emilian, dezvăluiri despre iubita lui: „A venit pe neașteptate”

Furnicuțele 2026. Emilian, dezvăluiri despre iubita lui: „A venit pe neașteptate”

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 17:52 Furnicuțele 2026. Joc muzical. Emilian și Andrei Ursu, udați cu apă dacă greșesc versurile!

Furnicuțele 2026. Joc muzical. Emilian și Andrei Ursu, udați cu apă dacă greșesc versurile!

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 17:24 Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, tot mai apropiați! Ce au discutat cei doi concurenți

Mireasa, sezonul 14. Alberto și Paula, tot mai apropiați! Ce au discutat cei doi concurenți

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Irina și Ionuț, la primul date! Ce au discutat cei doi

Mireasa, sezonul 14. Irina și Ionuț, la primul date! Ce au discutat cei doi

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 15:45 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, așteptat la micul dejun! Cum s-au pregătit fetele

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, așteptat la micul dejun! Cum s-au pregătit fetele

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 15:33
x