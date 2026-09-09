Furnicuțele 2026. Emilian, mărturisiri despre atacurile de panică: „M-am gândit că nu voi mai cânta niciodată!”

Episodul 3 al sezonului 2 din data de 8 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Emilian a făcut mărturisiri despre perioada dificilă pe care a traversat-o în timpul participării la X Factor. Artistul a povestit că a avut atacuri de panică, a ajuns la spital și, înaintea live-urilor, se temea că va muri pe scenă. „M-am gândit că nu voi mai cânta niciodată”, a mărturisit Emilian.

Miercuri, 09.09.2026, 17:42