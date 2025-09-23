Asia Express, 23 septembrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au ajuns primii la Irina Fodor. Vor avea niște adversari surpriză la jocul pentru amuletă

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. Autostopul nu a reprezentat o problemă foarte mare în această seară, motiv pentru care echipele s-au mișcat destul de repede și au ajuns în fața Irinei cu multă bucurie. Primii care au ajuns au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez, care s-au bucurat inclusiv de primul coș plin cu alimente. După ei au venit, surprinzător, Raluca și Florin.

Marti, 23.09.2025, 21:20