A nins în Sahara, pentru a 7-a oară în jumătate de secol. Cum arată dunele acoperite cu zăpadă

Pentru a 7-a oară în aproximativ 40 de ani, a nins în Sahara și imaginile cu dunele de nisip acoperite cu zăpadă au devenit virale.

Fenomenul a avut loc în Algeria, unde temperaturile au scăzut sub 0 grade Celsius.

Aceste temperaturi au permis apariția ninsorii, care a surprins atât turiștii, cât și localnicii.

Potrivit experților, aceasta ar fi a 7-a oară în 4 decenii când a nins în această zonă din Sahara. Înainte de 2016, ultima dată când a nins în orașul Ain Sefra a fost în 1979. Numele orașului se traduce prin „izvorul galben” și e cunoscut drept „Poarta către Deșert”.

Ain Sefra e situat la marginea nordică a Sahara, aproape de poalele Munților Atlas. Temperaturile scăzute și poziția sa au oferit condițiile meteorologice perfecte pentru acest fenomen spectaculos.

Deși a fost un moment emoționant pentru locuitori și călători, ninsoarea a durat foarte puțin. Zăpada s-a topit aproape la fel de repede cum a căzut, dar momentul a fost surprins în imagini. Ultima dată când a nins în regiune a fost în ianuarie anul trecut.

În 2021, partea estică a deșertului a fost acoperită de zăpadă, care s-a extins peste Marea Roșie până în Arabia Saudită.

Temperaturile locale au scăzut până la -2 grade Celsius, ce a dus la vremea neobișnuită. În sezonul cald, temperaturile pot atinge și 50 de grade Celsius.

Și Arabia Saudită a avut parte de ninsoare în 2018, iar localnicii s-au distrat cu săniuș și bulgări de zăpadă.

De ce ninge în deșert

Deși pare neobișnuit să ningă în deșert, fenomenul a devenit mai comun în ultimii ani,în mare parte din cauza încălzirii globale.

Pentru ca zăpada să se formeze sunt necesare 2 condiții meteorologice diferite, respectiv temperaturi scăzute și aer umed.

Deși Sahara are în mod obișnuit temperaturi foarte ridicate, se înregistrează și temperaturi foarte scăzute, în special noaptea, din cauza suprafeței de teren goale și a cerului fără nori. Un minim de -14 grade Celsius a fost înregistrat în Algeria în ianuarie 2005, în timpul iernii din emisfera nordică.

Sahara este cel mai mare deșert fierbinte din lume. Se întinde pe 11 țări din nordul Africii, Algeria, Chad, Egipt, Libia, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Sahara de Vest, Sudan și Tunisia. E mărginit de Oceanul Atlantic la vest, Marea Roșie la est, Marea Mediterană la nord și Sahel la sud.

Pe terenuri mai înalte, precum Munții Atlas din Maroc și Algeria, aerul care se ridică se răcește și se condensează. Dacă e suficient de rece, umezeala îngheață și formează cristale de zăpadă, care pot duce în cele din urmă la o ninsoare. Dacă și solul e rece, zăpada poate persista și nu se topește imediat.

La nivel global, schimbările climatice duc la modele meteorologice mai imprevizibile. În Sahara, acest lucru ar putea însemna variații mai mari ale precipitațiilor de-a lungul zonei mai umede din Sahel și pe coastele Atlanticului și Mediteranei.