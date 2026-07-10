Cum au fost transformate terenurile de fotbal american pentru Campionatul Mondial 2026. Procesul a durat 6 ani

Pentru Campionatul Mondial 2026, numeroase terenuri de fotbal american din SUA au trecut printr-o transformare importantă.

Franța și Maroc au jucat pe 9 iulie pe stadionul din Boston, SUA | Profimedia Images

Cum Campionatul Mondial are loc și în SUA în acest an, au fost luate numeroase măsuri pentru ca terenurile de fotbal american să poată susține meciurile

John Trey Rogers, profesor de cercetare în domeniul gazonului sportiv la Universitatea de Stat din Michigan, s-a ocupat de calitatea și rezistența terenurilor de joc de la cele 16 stadioane din America de Nord care găzduiesc meciurile Cupei Mondiale, scrie CNN.

Cupa Mondială a început pe 11 iunie și include 104 meciuri ce vor avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada, pe parcursul a 6 săptămâni.

Jucătorii și spectatorii vor avea parte de condiții climatice foarte diferite, de la căldura și umiditatea din sud până la temperaturile mai blânde din nord.

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Cum au fost transformate terenurile de fotbal american pentru Campionatul Mondial 2026

Pentru meciurile de fotbal, gazonul e un element important, deoarece influențează comportamentul mingii, mișcările jucătorilor și chiar riscul de accidentare.

8 dintre stadioanele gazdă folosesc în mod obișnuit gazon artificial, iar celelalte au gazon natural. Dar toate terenurile au fost acoperite cu un gazon perfect adaptat fotbalului.

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Procesul a fost complicat de faptul că 5 dintre stadioane sunt acoperite cu acoperiș retractabil sau fix, ceea ce reduce drastic cantitatea de lumină naturală disponibilă.

Responsabilitatea de a se asigura că toate aceste terenuri respectă aceleași standarde profesionale extrem de stricte i-a revenit lui Rogers și colegilor lor. Cercetările pentru această schimbare au început încă de la sfârșitul anului 2020.

„FIFA își dorește ca cele mai importante meciuri să se joace pe gazon natural,” susține Rogers. „Pentru că cei mai buni fotbaliști ai lumii au cel mai bun control al mingii și se simt cel mai confortabil pe un teren cu gazon natural, pe care au jucat toată viața.”

„8 dintre cele 16 stadioane nu au avut niciodată gazon natural,” a continuat expertul. „Iar în 5 dintre ele, odată ce montezi gazonul, lumina soarelui nu îl va ajuta aproape deloc.”

Stadioanele au fost schimbate pentru Cupa Mondială

Majoritatea stadioanelor americane sunt construite pentru meciurile din NFL, liga profesionistă de fotbal american. Terenurile lor au doar aproximativ 75-80% din dimensiunea unui teren standard de fotbal. La stadionul din Kansas City, Missouri, de exemplu, au fost demontate zece rânduri de scaune pentru a mări suprafața terenului.

„În cea mai mare parte a lumii, fotbalul e sportul dominant. Cu alte cuvinte, aproape orice stadion e construit pentru fotbal,” susține Rogers. „Excepția este Statele Unite.”

Stadioanele care aveau gazon artificial, precum cele din Vancouver și Los Angeles, au trebuit fie să îl acopere, fie să îl îndepărteze complet înainte de instalarea gazonului natural.

Cu 3 specii diferite de iarbă, Rogers și colaboratorii săi au stabilit cea mai potrivită variantă pentru fiecare locație. Au folosit echipamente speciale care simulează uzura produsă de crampoanele jucătorilor și măsoară înălțimea ricoșeului mingii.

Pentru zonele cu climă mai rece, precum Toronto, Philadelphia și Ciudad de Mexico, au ales un amestec de Kentucky bluegrass și perennial ryegrass.

Pentru stadioanele din zonele mai calde, precum Miami, Guadalajara și Monterrey, au optat pentru iarba Bermuda.

Stadioanele acoperite au complicat și mai mult situația. Deși ar fi fost logic ca arenele din Houston, Dallas și Atlanta, aflate în regiuni foarte călduroase, să folosească iarba Bermuda, faptul că terenurile se află în interior, cu lumină redusă și aer condiționat permanent, face ca un amestec de ierburi pentru sezon rece să fie mai potrivit.

Pentru ca gazonul din aceste stadioane să rămână sănătos pe parcursul celor 6 săptămâni de competiție, sunt folosite sisteme de irigație și baterii de lămpi speciale pentru creșterea plantelor.

„Arată ca niște păsări uriașe care sunt împinse pe teren,” a dezvăluit Rogers. „Trebuie să stabilim o rețetă foarte precisă privind numărul de ore de lumină pe care planta trebuie să le primească zilnic. În multe privințe, pășim pe un teren complet nou.”

Joe Wilkins III, director general al fermei Green Valley Turf Co. din Colorado, e cel care a cultivat gazonul destinat stadioanelor din Atlanta, Houston și Dallas.

Wilkins a început să cultive gazonul în urmă cu 1 an, pe un strat de folie de plastic acoperit cu pietriș și peste care a fost așternut un strat de 25-30 de centimetri de nisip.

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Această tehnică permite gazonului să crească rapid și să fie tăiat, rulat și transportat cu ușurință.

Fiecare teren măsoară aproximativ 7.600 de metri pătrați, însă Wilkins spune că a cultivat peste 35 hectare de gazon.

„Am vrut să avem suficient în plus, astfel încât ceea ce livrăm să fie cât mai aproape de perfecțiune,” a declarat Wilkins.

Ajuns pe stadion, prin gazon și în stratul de nisip au fost cusute fibre sintetice, pentru a întări și stabiliza suprafața și pentru a-i păstra culoarea verde pe întreaga durată a turneului.