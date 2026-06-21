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Cine e copilul care a purtat un purtat un pulover de Crăciun la Campionatul Mondial 2026. Povestea sa a devenit rapid virală

Numeroase imagini de la Campionatul Mondial 2026 au devenit virale pe Internet, dar una dintre povești a înduioșat fani din întreaga lume.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Iunie 2026, 07:00 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 17:32
Un băiat îmbrăcat în pulover verde a atras atenția la nivel mondial | Shutterstock
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Campionatul Mondial 2026 a oferit deja numeroase momente pline de emoție, performanțe istorice și motive de mândrie pentru iubitorii fotbalului din întreaga lume.

Până acum, au devenit virale mai multe imagini din tribunele meciurilor, scrie Hola!.

Printre acestea se numără o rață îmbrăcată în tricoul echipei și avioane sfințite înainte să ajungă la turneu.

Dar una dintre povești a înduioșat fani din întreaga lume, după ce un copil a fost fotografiat într-un pulover de Crăciun.

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Cine e copilul care a purtat un purtat un pulover de Crăciun la Campionatul Mondial 2026

În timp ce fanii umpleau Estadio Ciudad de Mexico pentru meciul de deschidere, un grup de copii din Mexic participa la o filmare pentru televiziune.

Copiilor li s-a cerut să poarte verde pentru a susține naționala Mexicului, El Tri. La eveniment, un băiețel pe nume Santi a atras imediat atenția.

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Cum nu avea un tricou al echipei naționale, Santi a improvizat. S-a îmbrăcat cu un pulover de Crăciun cu Moș Crăciun pe partea din față, pantaloni scurți albi și ghete roșii.

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Fotografiile și videoclipurile cu el au devenit virale, iar postul Claro Sports a pornit într-o misiune pentru a afla cine este.

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După ce a fost identificat, viața lui Santi s-a schimbat complet. A cucerit inimile utilizatorilor de pe rețelele sociale, a fost invitat în emisiuni și, cel mai important, a primit propriul tricou oficial de la un jucător care îi poartă același nume. Videoclipul său a strâns peste 24 de milioane de vizualizări pe Instagram.

Între timp, mai mulți jucători ai naționalei Mexicului i-au transmis mesaje, inclusiv Santiago Gimenez.

„Salut, Santi din Caio! Ce faci? Sunt Santiago Gimenez,” a început mesajul lui Gimenez. „Avem același nume și am vrut să-ți trimit o îmbrățișare mare, multe binecuvântări și sper să-ți placă acest cadou. Te îmbrățișez, ai grijă de tine.”

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Claro Sports l-a invitat pe Santi în studio, unde a apărut purtând deja celebrul pulover de Crăciun. Acolo a vorbit despre pasiunea sa pentru sport și a primit oficial tricoul. Mama sa a explicat că băiatul a ales puloverul deoarece voia să reprezinte culorile Mexicului.

Povestea lui Santi a impresionat internauții

Povestea lui a impresionat internetul din multe motive. Creativitatea și devotamentul său au atras atenția. Mulți oameni care, la un moment dat, nu au avut resursele necesare pentru a avea exact ceea ce își doreau au povestit despre propriile experiențe.

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„Asta fac mamele practice! Mama mea poloneză mă trimitea la școală în fiecare zi dedicată culorilor școlii (ultima vineri din lună) într-un tricou roșu cu litere mari albe,” a scris un utilizator. „Trebuia să purtăm culorile școlii, roșu și alb. Mama m-a trimis într-un tricou MARLBORO. Aveam 6 ani.”

„Ce drăguț! Mi-a amintit de momentul când am mers la un bal în San Agustín, Jalisco,” a scris alt internaut. „Toate fetele aveau funde albe în păr, iar mama nu avea bani să cumpere una. Am mers la baie și mi-a făcut o fundă din hârtie igienică. E una dintre cele mai vii amintiri din copilărie. Balul a fost un succes, iar toate fetele erau fascinante de funda mea făcută din hârtie igienică.”

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