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Câinele adorabil care prezice rezultatul meciurilor de la Campionatul Mondial 2026. Ce echipă ar câștiga următoarea înfruntare

Câinele adorabil care prezice scorul meciurilor de la Campionatul Mondial 2026 a devenit viral pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Iunie 2026, 15:51 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 16:11
Un câine a ajuns faimos după ce a prezis rezultatul mai multor meciuri | Instagram
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Un câine numit Bug, de rasa Brussels Griffon, a devenit viral pe Instagram după ce a prezis cu succes câștigătorul meciului dintre Marea Britanie și Croația.

Pe 17 iunie, Marea Britanie a învins Croația cu 4 la 2, scor de care stăpânul câinelui era convins după predicția patrupedului său, scrie Mirror.

În acest moment, Bug a strâns aproape 52.000 de urmăritori.

Câinele era cunoscut și înainte pentru activitățile sale de „modeling, actorie și comentarii sportive”.

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Câinele adorabil care prezice scorul meciurilor de la Campionatul Mondial 2026

Înaintea meciului între Marea Britanie și Croația, stăpânul lui Bug a publicat un videoclip în care câinele prezicea rezultatul. Bug a ales corect Anglia drept câștigătoare.

În imagini, Bug era poziționat în fața a 2 mingi de fotbal în miniatură, una cu steagul Angliei și cealaltă cu steagul Croației.

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Îmbrăcat într-un tricou al naționalei Marii Britanii, câinele a atins mingea cu steagul englez și a semnalat astfel că aceasta va câștiga.

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„Câinele meu prezice rezultatele meciurilor de la Cupa Mondială, ANGLIA vs CROAȚIA. Public video-ul astăzi pentru că e capodopera mea. Bug și-a dat verdictul,” a scris stăpânul câinelui.

Internauții au adorat postarea, care a strâns peste 29.000 de aprecieri.

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„Absolut iconic,” a comentat un fan. „A avut dreptate.”

„Bravo, Bug. Chiar te pricepi la asta,” a scris un alt fan.

Stăpânul lui Bug a publicat un nou video, cu meciul dintre Franța și Irak. Potrivit lui Bug, Franța va câștiga acest nou meciu de la Campionatul Mondial 2026.

Alte animale au prezis meciurile de la Campionatul Mondial în trecut

Bug nu e primul animal care a devenit celebru pentru predicțiile sale sportive. Cel mai cunoscut exemplu rămâne Paul, caracatița devenită fenomen mondial la Cupa Mondială din 2010.

Paul trăia la acvariul Sea Life din Oberhausen, Germania când a prezis corect toate cele 7 meciuri ale Germaniei și chiar finala dintre Spania și Olanda, în care a indicat victoria Spaniei.

Performanța sa aproape perfectă l-a transformat într-o vedetă internațională și într-un simbol al turneului.

La Cupa Mondială din 2018, ștafeta a fost preluată de Achilles, o pisică albă și surdă care trăia la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg.

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Pentru fiecare meci, în fața sa erau așezate 2 boluri de hrană marcate cu steagurile echipelor participante, iar alegerea sa era considerată o predicție. Achilles devenise deja cunoscut după ce reușise să prezică mai multe rezultate la Cupa Confederațiilor din 2017 și a continuat să atragă atenția presei internaționale.

Tot în 2018, Japonia a avut propria „vedetă”, o caracatiță uriașă din Pacific, numită Rabiot. Animalul a prezis corect rezultatele primelor 3 meciuri ale Japoniei la turneu, victoria împotriva Columbiei, egalul cu Senegal și înfrângerea în fața Poloniei, când a ales între coșuri marcate cu rezultatele posibile.

La actuala Cupă Mondială din 2026, un pește auriu din Toronto, botezat „Swimbappe” după Kylian Mbappe, a devenit viral pentru seria sa de predicții ale meciurilor.

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