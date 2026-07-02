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Anglia, Belgia și SUA, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 21-a zi lider de audienţă la Antena 1

Aseară, de la 19.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Anglia a ȋntâlnit RD Congo ȋn a patra zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial, care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 09:55 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 09:56
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Anglia, Belgia și SUA, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 21-a zi lider de audienţă la Antena 1 | antena 1
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Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură disputa ȋn urma căreia englezii au făcut un pas mai aproape spre trofeul pe care nu l-au mai cucerit de 60 de ani. Anglia – RD Congo, dar și Belgia – Senegal, precum și meciul Mexic – Ecuador, pentru care datele de audienţă au venit astăzi, au fost prima opţiune de vizionare, făcând din cea de-a 21 zi a campionatului mondial lider de audienţă. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Şi astăzi, toată lumea la Antena, căci fotbalul face schimb de generaţii, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. De la 22.00, campioana Europei, ȋn frunte cu un puști de 18 ani care driblează istoria luptă contra supravieţuitorilor, ȋn confruntarea Spania - Austria, ȋn vreme ce de la 02.00, staruri de sute de milioane de Euro și legenda Cristiano Ronaldo ȋntâlnesc legenda Modric ȋn Portugalia – Croaţia. La 6 dimineaţa, cafeaua se bea tot ȋn faţa televizoarelor, căci Elveţia ȋntâlnește Algeria, iar ambele speră la un loc ȋn optimile Campionatului Mondial.

Ieri, cea mai nouă confruntare a șaisprezecimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Anglia și RD Congo. Partida disputată ȋn intervalul 19.00 – 21.01, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 34.6% cotă de piață și 7.4 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 25.4% cota de piaţă și 5.4 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 26.8% cotă de piaţă și 7.8 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 20.2% cota de piaţă și 5.9 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 23.1% cotă de piaţă și 6.1 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 20.1% cota de piaţă și 5.3 puncte de rating. În minutul de aur, 20.51, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Și confruntarea Belgia - Senegal, transmisă ȋn intervalul 23.00 – 01.51, rezultat 3-2, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 37.6%, urmată de Pro Tv cu 17.3% cotă de piaţă, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 31.6% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 13.6% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 26.4% cotă de piaţă, urmată de Pro TV cu 16.6% cota de piaţă.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.8 puncte de rating și 27.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7 puncte de rating și 31% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi confruntarea Mexic – Ecuador, rezultat 2-0, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus și ea ca lider detașat de audienţă. În intervalul 05.00 – 07.02, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 42.2% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 26.7% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 34% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 24.5% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 27.8% cotă de piaţă, faţă de doar 26.2% ȋnregistrată de Pro TV.

Aseară, Harry Kane a făcut remontada ȋn direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, ȋn partida Anglia – RD Congo, rezultat 2-1, după ce a marcat o dublă şi a calificat-o pe formaţia pregătită de Thomas Tuchel în faza optimilor. Africanii au condus la pauză după golul lui Cipenga, dar în ciuda paradelor lui Mpasi nu au putut ţine de rezultat până la final. Un nou record a fost atins ȋn timpul partidei, dubla lui Kane aducându-i acestuia nu mai puţin de 13 goluri marcate la Campionatele Mondiale, o reușită care ȋl ajută să ȋl depășească ȋn clasament pe Pelé și să ȋl egaleze pe Fontaine. Messi e primul la acest capitol (19), fiind urmat de Mbappé (18), Klose (16), Ronaldo (15) şi Thomas Müller (14). Calificată ȋn optimi, Anglia va ȋntâlni Mexicul ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Emoţiile au continuat ȋn direct aproape de miezul nopţii, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn duelul dramatic Belgia – Senegal, care a ȋnregistrat mai multe recorduri uluitoare. După ce selecționata africană a condus cu scorul de 2-0, „dracii roșii” au marcat de două ori în trei minute și au trimis disputa în prelungiri. Ismaila Sarr, unul dintre marcatorii Senegalului, a punctat după un contraatac fulger și a egalat un record vechi de 36 de ani la turneele finale, devenind jucătorul african cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. Doar Roger Milla a mai reușit asta, la Mondialul din 1990. Cele două goluri marcate de Romelu Lukaku și Tielemans au restabilit egalitatea în doar trei minute, fapt care a dus la stabilirea unui record. Concret, Belgia este prima națională din istorie care evită eșecul la un Campionat Mondial, asta deși era condusă la două goluri diferență în minutul 85. Şi acestea nu au fost singurele recorduri ale partidei. Un altul, nemaiȋntâlnit la Mondial a fost golul marcat din penalty de Youri Tielemans - cel mai târziu înscrie vreodată la turneele finale. Precedentul record îi aparținea lui Djabou, care marca contra Germaniei în minutul 120+1, la Mondialul din 2014.

În această dimineaţă, americanii s-au calificat ȋn optimi, după o victorie clară, 2-0 ȋmpotriva Bosniei, deși se aflau ȋn inferioritate numerică. Pentru a doua oară în istoria ei, SUA a obținut o victorie în fazele eliminatorii la Cupa Mondială și s-a calificat în faza optimilor, în ciuda faptului că echipa a jucat în zece ȋncă din minutul 64. Folarin Balogun, fotbalistul celor de la AS Monaco, a punctat din nou pentru naționala Statelor Unite la Campionatul Mondial și a ajuns la trei reușite la acest turneu final, deși nu a terminat meciul de teren, fiind eliminat pentru un fault oribil asupra lui Muharemovic, în minutul 64 al disputei. Americanul a devenit abia al patrulea jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează și apoi este eliminat într-un joc din fazele eliminatorii la turneele finale. Doar Ronaldinho (2002), Zinedine Zidane (2006) și Garrincha (1962) au mai reușit asta. Deși a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Balogun, formația antrenată de Mauricio Pochettino a reușit să mai marcheze o dată prin Tillman.

Programul zilei a 22-a de la Campionatul Mondial | Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo vor în optimi

Spania – Austria 22:00 Los Angeles Stadium

Portugalia – Croația 02:00 Toronto Stadium

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Elveția – Algeria 06:00 BC Place Vancouver

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