Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026

Gianni Infantino promite că va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 09:19 | Actualizat Duminica, 10 Mai 2026, 09:21
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026 | Profimedia Images/Shutterstock
Gianni Infantino a făcut o declarație care a stârnit reacții în lumea fotbalului, după ce a glumit că ar livra personal hot dogi și băuturi răcoritoare oricărui fan dispus să plătească două milioane de dolari pentru un bilet la finala Campionatului Mondial din 2026.

Comentariul vine într-un moment în care prețurile uriașe de pe platformele de revânzare au provocat numeroase critici din partea suporterilor.

În ultimele zile, mai multe site-uri de resale au afișat bilete pentru finala programată în New Jersey la sume considerate absurde de mulți fani, arată acest site. Unele oferte au ajuns chiar la aproximativ 2,3 milioane de dolari pentru un singur loc, ceea ce a reaprins discuțiile despre accesibilitatea Campionatului Mondial organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

În timpul unei conferințe, Infantino a încercat să minimizeze amploarea situației și a subliniat că sumele afișate pe platformele de revânzare nu reflectă prețurile oficiale stabilite de FIFA.

Șeful forului mondial a spus, într-o notă ironică, că dacă cineva chiar va plăti două milioane de dolari pentru un bilet, atunci el însuși îi va aduce un hot dog și o cola pentru ca experiența să fie una „memorabilă”.

Explicația președintelui FIFA după declarația controversată

Președintele FIFA a explicat că faptul că anumite bilete sunt listate la astfel de valori nu înseamnă automat că vor exista cumpărători dispuși să achite asemenea sume. El a insistat și asupra faptului că piața de revânzare funcționează diferit în Statele Unite față de alte țări, deoarece legislația americană permite comercializarea biletelor între persoane la prețuri mult mai mari decât cele inițiale.

Infantino a apărat și politica de prețuri pentru turneul final din 2026, susținând că FIFA încearcă să păstreze o parte dintre bilete accesibile publicului larg. Potrivit acestuia, aproximativ 25% dintre biletele pentru meciurile din faza grupelor vor putea fi cumpărate cu mai puțin de 300 de dolari.

Totuși, criticile nu s-au oprit. Mulți suporteri consideră că prețurile generale pentru Campionatul Mondial au crescut enorm în ultimii ani și spun că experiența unui turneu final devine tot mai greu de accesat pentru fanii obișnuiți. În ciuda explicațiilor oferite de FIFA, discuțiile despre costurile uriașe ale biletelor continuă să domine conversațiile din jurul competiției care va începe pe 11 iunie 2026.

