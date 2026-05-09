Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026

Shakira, una dintre cele mai cunoscute artiste pop din lume, a lansat melodia oficială pentru Campionatul Mondial FIFA 2026.

Artista în vârstă de 49 de ani, cunoscută pentru hituri precum Whenever, Wherever și Hips Don't Lie, a prezentat joi piesa „Dai Dai”, care va deveni imnul competiției organizate în această vară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Shakira a lansat melodia oficială a Campionatul Mondial FIFA 2026

Shakira a publicat pe Instagram un videoclip de aproximativ un minut, filmat pe celebrul stadion Maracana Stadium, pentru a promova noua piesă „Dai Dai”, care va fi lansată pe 14 mai. Melodia îl include și pe Burna Boy.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Aceasta este a doua melodie oficială de Campionat Mondial interpretată de Shakira, după uriașul succes al piesei Waka Waka (This Time for Africa), lansată pentru Campionatul Mondial FIFA 2010 din Africa de Sud.

Artista columbiană a mai fost asociată și cu Campionatul Mondial FIFA 2014, când a interpretat piesa La La La (Brazil 2014), cântată inclusiv la ceremonia de închidere de la Rio de Janeiro.

În plus, Shakira a urcat pe scena ceremoniei de închidere și la Campionatul Mondial FIFA 2006 din Germania, unde a interpretat hitul Hips Don't Lie.

Shakira are doi băieți din relația pe care a avut-o cu Gerard Pique, fost fundaș la FC Barcelona și naționala Spaniei.

Citește și: Programul Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă 2026 (15-31 mai)! Cele mai tari meciuri se văd LIVE în AntenaPLAY

Naționala Columbia va participa la ediția extinsă a Campionatul Mondial FIFA 2026, competiție care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie și va reuni pentru prima dată 48 de echipe.

Istoria Shakirei la Campionatul Mondial

Prin acest proiect, Shakira ajunge la a patra participare muzicală legată de turneele FIFA.

Artista a interpretat mai întâi piesa Hips Don’t Lie la ceremonia de închidere a Campionatul Mondial FIFA 2006, apoi a lansat celebrul imn oficial Waka Waka (This Time for Africa) pentru ediția din 2010 desfășurată în Africa de Sud. De asemenea, a cântat și melodia La La La la ceremonia de închidere a Campionatul Mondial FIFA 2014 de la Rio de Janeiro.

Campionatul Mondial FIFA 2026 va începe pe 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, programat pe celebrul Estadio Azteca din Mexico City. Competiția se va încheia pe 19 iulie.

Citește și: Pe stadionul care a costat 1,3 miliarde de dolari se vor juca cele mai multe meciuri la Campionatul Mondial 2026. Cum arată

După 16 ani, Shakira lansează un nou imn al Campionatului Mondial. Filmulețul a avut 12 milioane de vizualizări în doar 4 ore. Teaserul lansat de artistă a devenit viral pe rețelele sociale.

Shakira a revenit în forță după despărțirea de Gerard Pique și a lansat album, dar și piese care au fost interpretate într-un turneu incendiar.