Croația a anunțat lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială, după deciziile luate în privința lui Modrić și Gvardiol

Croația a anunțat oficial lotul de 26 de jucători pentru viitoarea Cupă Mondială FIFA.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 09:22 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 09:23
Croația a anunțat oficial lotul de 26 de jucători pentru viitoarea Cupă Mondială FIFA. Naționala pregătită de Zlatko Dalić va debuta în competiție împotriva England.

Luni, 18 mai, vicecampioana mondială din 2018 a confirmat lotul pentru turneul din America de Nord. Din echipă fac parte mai mulți jucători cunoscuți din prezent și foști fotbaliști din Premier League, iar selecționerul a luat și deciziile finale în privința lui Luka Modrić și Joško Gvardiol.

Modrić, ajuns la 40 de ani și legitimat acum la AC Milan, a avut emoții după ce luna trecută a suferit o fractură la osul obrazului. Cu toate acestea, mijlocașul croat a fost inclus în lot, chiar dacă a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală. Pentru Modrić, acesta va fi al cincilea Campionat Mondial din carieră.

Selecția lui Gvardiol a fost și ea pusă sub semnul întrebării, după ce fundașul lui Manchester City a ratat mare parte din a doua jumătate a sezonului din cauza unei fracturi la picior. Totuși, acesta a revenit pe teren pe 13 mai, în victoria cu 3-0 împotriva lui Crystal Palace, iar Dalić l-a inclus printre cei șapte fundași ai echipei.

Vorbind despre Modrić, selecționerul Croației a declarat:

„Se antrenează cu o mască facială și se simte bine. Poate că această pauză l-a ajutat. Vom vedea în ce stare va fi, dar nu am dubii în privința lui. Va fi într-o formă bună.”

A avut și despre Gvardiol câteva cuvinte de spus, însă de data asta tehnicianul:

„Sperăm să fie pregătit să joace. Ne așteptăm să fie un mare plus pentru noi în Statele Unite.”

Din lot mai fac parte și alți jucători care evoluează sau au evoluat în fotbalul englez, precum Mateo Kovačić de la Manchester City și portarul Ivor Pandur de la Hull City.

De asemenea, fostul jucător al lui Tottenham Hotspur, Ivan Perišić, care evoluează acum la PSV Eindhoven, a prins lotul, la fel ca Nikola Vlašić, fost jucător la Everton și West Ham United, actualmente la Torino.

Pe cine se bazează Croația la Campionatul Mondial 2026

În ofensivă, Croația se bazează și pe Ante Budimir, al treilea cel mai bun marcator din La Liga în acest sezon, jucător legitimat la Osasuna.

Croația va întâlni Anglia pe 17 iunie, urmând apoi meciurile cu Panama pe 24 iunie și Ghana pe 27 iunie, arată acest site.

Lotul Croației pentru Cupa Mondială 2026

Portari

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Dominik Kotarski (Copenhagen)

Ivor Pandur (Hull City)

Fundași

Joško Gvardiol (Manchester City)

Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad)

Josip Šutalo (Ajax Amsterdam)

Josip Stanišić (Bayern Munich)

Marin Pongračić (Fiorentina)

Martin Erlić (Midtjylland)

Luka Vušković (Hamburg)

Mijlocași

Luka Modrić (AC Milan)

Mateo Kovačić (Manchester City)

Mario Pašalić (Atalanta)

Nikola Vlašić (Torino)

Luka Sučić (Real Sociedad)

Martin Baturina (Como)

Kristijan Jakić (Augsburg)

Petar Sučić (Inter Milan)

Nikola Moro (Bologna)

Toni Fruk (Rijeka)

Atacanți

Ivan Perišić (PSV Eindhoven)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Ante Budimir (Osasuna)

Marco Pašalić (Orlando City)

Petar Musa (Dallas)

Igor Matanović (Freiburg)

