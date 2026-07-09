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Franța - Maroc. Africanii vor să-și ia revanșa după eliminarea din 2022. Meciul va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY(23:00)!

Franța și Maroc se întâlnesc în primul sfert de finală de la Cupa Mondială 2026, de la ora 23:00, în direct la pe Antena 1 şi liveVIDEO în AntenaPLAY. Cele două echipe reeditează semifinala din urmă cu patru ani la capătul căreia au ieșit învingători europenii!

Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 22:02 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 22:11
Franța - Maroc, primul sfert de finală de la Cupa Mondială 2026 | sursa foto: hepta.ro
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Marocul vrea să-și ia revanșa după ce la precedenta ediție a Cupei Mondiale au fost eliminați în penultimul act de selecționata ”Cocoșului Galic” cu scorul de 2-0. De partea cealaltă, francezii speră la a treia semifinală consecutivă la un turneu final, însă nu va avea o misiune deloc ușoară în fața africanilor.

De-a lungul istoriei, au avut loc șase confruntări directe între Franța și Maroc, iar palmaresul îi este net favorabil naționalei din Hexagon: 4 victorii și două remize. Mbappe & CO au făcut un turneu excelent până acum, cu 5 succese din tot atâtea meciuri la competiția organizată în SUA, Canada și Mexic.

Naționala antrenată de Didier Deschamps este singura echipă rămasă în competiţie cu victorii pe linie. ”Les Bleus” a obținut trei succese în grupă cu Senegal (3-1), Irak (3-0) şi Norvegia (4-1). În şaisprezecimi, francezii au eliminat Suedia cu scorul de 3-0, iar în optimi au trecut după un meci cu cântec de naționala Paraguayului, cu 1-0.

Franţa şi Maroc se întâlnesc în primul sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Duelul de pe Boston Stadium va avea loc joi, de la ora 23:00, şi va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro!

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Echipele de start:

Franţa: Maignan – Digne, Upamecano, Kounde, Saliba – Kone, Rabiot – Dembele, Mbappe, Olise, Doue.

Rezerve: Samba, Risser, Gusto, Konate, T. Hernandez, L. Hernandez, Lacroix, Tchouameni, Kante, Cherki, Zaire-Emery, Akloiuche, Thuram, Barcola, Mateta. Selecţioner: Didier Deschamps.

Maroc: Bounou – Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah Eddine – Bouaddi, Talbi, Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui – Diaz.

Rezerve: El Kajoui, Tagnaouti, Saadane, El Ouahdi, Riad, Belammari, Halhal, Amrabat, Saibari, El Mourabet, Yassine, Rahimi, Sbai, El Kaabi, Amaimouni. Selecţioner: Mohamed Ouahbi.

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