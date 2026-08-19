Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la proba de pe stadion: Eram epuizat!
Episodul 15 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 19 august 2026. Proba de pe stadionul Sepsi s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile pentru Joseph, soțul Andei Adam. Concurentul a fost nevoit să alerge, să caute mingile echipei sale și să participe la o serie de provocări care i-au solicitat din plin rezistența fizică. Pentru el, efortul a fost cu atât mai dificil cu cât, în urmă cu mai mulți ani, a suferit un accident în Italia.
Miercuri, 19.08.2026, 22:00