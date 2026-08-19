În acest episod din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Anda Adam a dezvăluit că a avut o poreclă inedită în copilărie. Mulți nu știau despre acest detaliu din viața vedetei.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam cu băieții” | antena 1

Anda Adam, dezvăluire neașteptată despre copilărie. Ce poreclă avea artista.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026

O nouă probă din „Poftiți pe la noi” a venit cu multă alergare, emoții și momente dificile pentru concurenți. Înainte ca întrecerea să înceapă, Anda Adam a făcut însă o dezvăluire despre copilăria sa și a povestit ce poreclă avea când era mică.

Artista a spus că, în copilărie, cei apropiați îi spuneau „Andone”, o poreclă care a rămas una dintre amintirile sale din acea perioadă. Dezvăluirea a venit într-un moment în care concurenții se pregăteau pentru o nouă rundă a campionatului coordonat de Nea Mărin.

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„Campionatul continuă”, a anunțat Nea Mărin, precizând că scorul era de 7-6 pentru echipa roșie. De această dată, însă, echipele nu au mai avut aceeași componență ca în probele anterioare. Concurenții au fost împărțiți în două formații de câte trei persoane.

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Regulile au fost simple în aparență, dar au presupus multă alergare. Pe stadion au fost ascunse mingi marcate cu buline în culorile celor două echipe, iar fiecare formație trebuia să găsească șapte mingi. Concurenții aveau voie să aducă o singură minge la fiecare deplasare, după care trebuiau să revină pentru următoarea.

Lucrurile s-au complicat și mai mult când fiecare echipă a primit cartonașe cu întrebări. Pentru a avansa, concurenții trebuiau să găsească răspunsurile corecte la șapte întrebări.

O nouă probă pregătită de Nea Mărin, cu multă alergare

Proba le-a pus serios la încercare rezistența fizică. Vlad a avut încredere în Giulia și a trimis-o în tribună pentru a căuta mingile, convins că se va descurca foarte bine. „Soția mea are niște ochi de vultur”, a spus el.

Pentru Joseph, efortul fizic a fost cu atât mai dificil. Acesta a explicat că a suferit un accident în Italia și a fost operat la bazin, având de atunci tije care îi limitează anumite mișcări și îi fac alergarea mai dificilă. Anda a remarcat că problemele îl împiedică să facă fără dificultate activități care presupun alergare sau mișcări ale șoldului.

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Giulia a povestit că, la început, a încercat să-și dozeze efortul și să păstreze energie pentru ultimele ture, însă nu a reușit să urmeze planul întocmai. Concurenții trebuiau să atingă și anumite obstacole cu mingea, iar fiecare drum până la Nea Mărin și înapoi însemna un nou efort.

Joseph a recunoscut că iarba îngreuna alergarea, în timp ce Anda a explicat că mingea trebuia șutată suficient de puternic pentru a-și păstra direcția.

Nici Giulia nu s-a simțit prea bine în timpul probei, spunând că a început să aibă dureri în gât chiar în ultima zi de competiție. Pentru ceilalți, cursa a continuat cu aceeași miză: să aducă mingile, să rezolve întrebările și să obțină victoria.