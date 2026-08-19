Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam cu băieții”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam cu băieții”

În acest episod din Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Anda Adam a dezvăluit că a avut o poreclă inedită în copilărie. Mulți nu știau despre acest detaliu din viața vedetei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 21:30 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 20:51
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026. Porecla inedită pe care o avea Anda Adam în copilărie. „Jucam cu băieții” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Anda Adam, dezvăluire neașteptată despre copilărie. Ce poreclă avea artista.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 19 august 2026

O nouă probă din „Poftiți pe la noi” a venit cu multă alergare, emoții și momente dificile pentru concurenți. Înainte ca întrecerea să înceapă, Anda Adam a făcut însă o dezvăluire despre copilăria sa și a povestit ce poreclă avea când era mică.

Artista a spus că, în copilărie, cei apropiați îi spuneau „Andone”, o poreclă care a rămas una dintre amintirile sale din acea perioadă. Dezvăluirea a venit într-un moment în care concurenții se pregăteau pentru o nouă rundă a campionatului coordonat de Nea Mărin.

Articolul continuă după reclamă

„Campionatul continuă”, a anunțat Nea Mărin, precizând că scorul era de 7-6 pentru echipa roșie. De această dată, însă, echipele nu au mai avut aceeași componență ca în probele anterioare. Concurenții au fost împărțiți în două formații de câte trei persoane.

Citește și: Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență

Regulile au fost simple în aparență, dar au presupus multă alergare. Pe stadion au fost ascunse mingi marcate cu buline în culorile celor două echipe, iar fiecare formație trebuia să găsească șapte mingi. Concurenții aveau voie să aducă o singură minge la fiecare deplasare, după care trebuiau să revină pentru următoarea.

Lucrurile s-au complicat și mai mult când fiecare echipă a primit cartonașe cu întrebări. Pentru a avansa, concurenții trebuiau să găsească răspunsurile corecte la șapte întrebări.

O nouă probă pregătită de Nea Mărin, cu multă alergare

Proba le-a pus serios la încercare rezistența fizică. Vlad a avut încredere în Giulia și a trimis-o în tribună pentru a căuta mingile, convins că se va descurca foarte bine. „Soția mea are niște ochi de vultur”, a spus el.

Pentru Joseph, efortul fizic a fost cu atât mai dificil. Acesta a explicat că a suferit un accident în Italia și a fost operat la bazin, având de atunci tije care îi limitează anumite mișcări și îi fac alergarea mai dificilă. Anda a remarcat că problemele îl împiedică să facă fără dificultate activități care presupun alergare sau mișcări ale șoldului.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Obiectul neașteptat pe care Anda Adam a trebuit să-l vândă

Giulia a povestit că, la început, a încercat să-și dozeze efortul și să păstreze energie pentru ultimele ture, însă nu a reușit să urmeze planul întocmai. Concurenții trebuiau să atingă și anumite obstacole cu mingea, iar fiecare drum până la Nea Mărin și înapoi însemna un nou efort.

Joseph a recunoscut că iarba îngreuna alergarea, în timp ce Anda a explicat că mingea trebuia șutată suficient de puternic pentru a-și păstra direcția.

Nici Giulia nu s-a simțit prea bine în timpul probei, spunând că a început să aibă dureri în gât chiar în ultima zi de competiție. Pentru ceilalți, cursa a continuat cu aceeași miză: să aducă mingile, să rezolve întrebările și să obțină victoria.

Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul
Observatornews.ro Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie
Antena 3 Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență
Echipa roșie a obținut victoria la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, într-o ediție lider de audiență
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Locul „interzis” în care au ajuns Liviu și Andrei după câștigarea probei
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 18 august 2026. Locul „interzis” în care au ajuns Liviu și Andrei...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x