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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito, Anda și Joseph au câștigat jocul! Ce decizie a luat japonezul chiar dacă a ieșit învingător

Episodul 15 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 19 august 2026. Echipele au ajuns pe stadionul Sepsi, acolo unde nea Marin le-a pregătit noi probe! La capătul misiunilor echipa câștigătoare a fost cea condusă de Rikito, care a trecut în tabăra roșie! Chiar dacă a ieșit învingător, japonezul nu a uitat că face parte de la galbeni și a decis să-i ajute la sarcini.
Miercuri, 19.08.2026, 22:10
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la proba de pe stadion: Eram epuizat!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la proba de pe stadion: Eram epuizat!

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 21:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a devenit sosia lui Liviu Vârciu. Sonny: A intrat în personajul lui!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a devenit sosia lui Liviu Vârciu. Sonny: A intrat în personajul lui!

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 20:30 Mireasa, sezonul 14. Emanuel dezvăluie ce calități trebuie să aibă femeia ideală

Mireasa, sezonul 14. Emanuel dezvăluie ce calități trebuie să aibă femeia ideală

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Andreea, despre femeia pe care o numește cu adevărat „mamă”

Mireasa, sezonul 14. Andreea, despre femeia pe care o numește cu adevărat „mamă”

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț, cartea de vizită! Fostul concurent Survivor este pregătit să își găsească jumătatea

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț, cartea de vizită! Fostul concurent Survivor este pregătit să își găsească jumătatea

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Speed date cu Radu! Cine este fanta pe care a pus ochii

Mireasa, sezonul 14. Speed date cu Radu! Cine este fanta pe care a pus ochii

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 15:04 Mireasa, sezonul 14. Mărturisiri dureroase! Maria rupe tăcerea despre trădarea din ultima relație

Mireasa, sezonul 14. Mărturisiri dureroase! Maria rupe tăcerea despre trădarea din ultima relație

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 14. Valentin, între profesia de inginer și afacerile de familie! Ce calitate caută la o fată

Mireasa, sezonul 14. Valentin, între profesia de inginer și afacerile de familie! Ce calitate caută la o fată

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 14:27 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen o critică pe doamna Isabela din cauza cățelului Goofy: „Întârzie!”

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen o critică pe doamna Isabela din cauza cățelului Goofy: „Întârzie!”

Logo show Miercuri, 19.08.2026, 14:13 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 5. Cum l-a convins Gabi Torje pe Alin Alexuc să participe la Asia Express

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:33 ”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”E copia lui Vârciu!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 18.08.2026, 23:25
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