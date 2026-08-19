Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito, Anda și Joseph au câștigat jocul! Ce decizie a luat japonezul chiar dacă a ieșit învingător
Episodul 15 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 19 august 2026. Echipele au ajuns pe stadionul Sepsi, acolo unde nea Marin le-a pregătit noi probe! La capătul misiunilor echipa câștigătoare a fost cea condusă de Rikito, care a trecut în tabăra roșie! Chiar dacă a ieșit învingător, japonezul nu a uitat că face parte de la galbeni și a decis să-i ajute la sarcini.
Miercuri, 19.08.2026, 22:10