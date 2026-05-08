Pe stadionul care a costat 1,3 miliarde de dolari se vor juca cele mai multe meciuri la Campionatul Mondial 2026. Cum arată

Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 07:14 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 07:15
AT&T Stadium, arena pe care evoluează Dallas Cowboys, va fi unul dintre punctele centrale ale Campionatul Mondial FIFA 2026. Impunătorul stadion din Texas va găzdui nu mai puțin de nouă partide, mai multe decât orice altă arenă inclusă în competiție.

Construit cu aproximativ 1,3 miliarde de dolari, stadionul este considerat unul dintre cele mai spectaculoase din lume. Are acoperiș retractabil și un ecran video uriaș, printre cele mai mari de înaltă rezoluție existente în prezent. Totuși, pe durata Campionatului Mondial, arena nu va purta numele cunoscut din NFL, deoarece regulamentul FIFA interzice folosirea denumirilor comerciale ale sponsorilor. Astfel, în perioada turneului, stadionul va fi numit simplu „Dallas Stadium”.

Organizatorii pregătesc deja arena pentru standardele impuse de FIFA. Terenul artificial folosit în mod normal la meciurile de fotbal american va fi înlocuit cu gazon natural, instalat special pentru competiție. Modificarea este necesară pentru ca suprafața de joc să respecte cerințele internaționale pentru fotbal.

Între 14 iunie și 14 iulie, stadionul va găzdui nouă meciuri, inclusiv una dintre semifinale. Proprietarul celor de la Dallas Cowboys, Jerry Jones, s-a declarat extrem de entuziasmat de faptul că orașul său va avea un rol atât de important la turneul final. El a descris evenimentul drept „o celebrare magnifică a celui mai mare sport din lume”.

Istvan Kovacs, printre arbitrii aleși pentru Mondial

Vești importante au venit și pentru arbitrajul românesc. Istvan Kovacs a fost inclus de FIFA pe lista oficialilor selectați pentru Campionatul Mondial din 2026. Pentru arbitrul român este o nouă confirmare la nivel internațional, după mai multe sezoane în care a condus meciuri importante din competițiile europene.

Kovacs are deja în palmares finale în UEFA Champions League, UEFA Europa League și Conference League, iar experiența acumulată în ultimii ani l-a ajutat să intre în grupul arbitrilor considerați de FIFA printre cei mai buni din lume.

Șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, a explicat că selecția oficialilor nu a fost făcută întâmplător. Potrivit acestuia, arbitrii au fost monitorizați constant în ultimii trei ani, au participat la seminarii și au fost evaluați după fiecare meci important, atât la nivel intern, cât și internațional.

În plus, FIFA le oferă sprijin complet înaintea turneului, de la antrenori de fitness și fizioterapeuți până la specialiști în pregătire mentală. Scopul este ca arbitrii să ajungă la startul competiției în cea mai bună formă fizică și psihică posibilă.

Pentru fotbalul românesc, prezența lui Istvan Kovacs la Campionatul Mondial reprezintă una dintre cele mai importante realizări din ultimii ani la nivel de arbitraj.

