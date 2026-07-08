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Programul zilei a 30-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 30-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 16:44 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 15:06
Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena! | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 10 iulie 2026 cu un meci care promite să fie spectaculos. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 30-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Ora 22:00 - Spania vs. Belgia (Antena 1, AntenaPLAY)

Lot - Spania

Articolul continuă după reclamă

Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Fundaşi: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid)

Mijlocaşi: Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna)

Manager: Luis de la Fuente

Lot - Belgia

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Fundaşi: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mijlocaşi: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Atacanţi: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukébakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Manager: Rudi Garcia

Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena!

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