Programul zilei a 30-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 30-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro , iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY !

Fundaşi: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Manager: Luis de la Fuente

Campionatul Mondial continuă pe 10 iulie 2026 cu un meci care promite să fie spectaculos. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei!

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