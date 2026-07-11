Spania, cea de-a doua echipă calificată ȋn semifinalele Campionatului Mondial 2026, ȋn cea de-a 30-a zi

Aseară, toţi ochii au fost pe cea de-a doua confruntare din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, eveniment transmis ȋn exclusivitate ȋn Universul Antena.

Campioana Europei, Spania tânărului Lamine Yamal, care până la această partidă nu primise niciun gol la acest turneu final a ȋntâlnit aseară armata bătrână și furioasă a Belgiei lui Tielemans, De Bruyne și Lukaku. „Furia Roja” a ȋnvins Belgia, rezultat 2-1, ȋntr-un meci care s-a impus ca lider detașat de audienţă, pentru a 30-a zi consecutiv. De altfel, Antena 1 a condus ieri clasamentul audienţelor, atât la nivelul întregii zile, cât și ȋn Prime Time. După acest rezultat, Spania s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial și se va lupta cu Franța, pentru un loc în ultimul act al turneului final din Statele Unite, Canada și mexic.

Astăzi urmează o noapte albă și un dramatism absolut pentru semifinale: uriașul Haaland, care a ȋngropat Brazilia și a doborât record după record, deși născut ȋn Anglia, vrea să le „rupă” inimile englezilor. Norvegia vâslește cu forţă ȋmpotriva Angliei cea vitează a căpitanului Kane și a superstarului Bellingham, ȋn direct de la 00.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Tot azi, de la ora 04.00, incredibilul Messi, ajuns deja la 8 goluri la acest turneu și campioana mondială Argentina ȋntâlnesc Elveţia plină de surprize și ceasul care nu greșește, ȋntr-un meci care poate fi ȋncadrat mai degrabă drept thriller. Sâmbătă noaptea nu doarme nimeni, căci lupta pentru ultimele locuri ȋn semifinalele Campionatului Mondial se dă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Cea de-a doua confruntare din sferturile Campionatului Mondial, Spania – Belgia, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct, de la 22.01 – 23.59, pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 51.2% cotă de piață și 12.3 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 13.2% cota de piaţă și 3.2 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 43.3% cotă de piaţă și 12.8 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 10.7% cota de piaţă și 3.2 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 37% cotă de piaţă și 11.1 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 12.2% cota de piaţă și 3.7 puncte de rating. În minutul de aur, 23.51, aproape 2.2 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.6 puncte de rating și 26.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.2 puncte de rating și 35.8% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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Aseară, "Furia Roja" s-a impus cu două goluri, marcate de Ruiz și Merino, în timp ce Belgia a marcat un singur gol, trimis de De Ketelaere. Spania a deschis scorul în minutul 30 al întâlnirii, prin Fabian Ruiz. Replica Belgiei a venit în minutul 41, atunci când De Ketelaere a restabilit egalitatea. Scorul final a fost decis de Mikel Merino, care a dat lovitura în minutul 88, după ce a profitat de o greșeală a lui Lammens, intrat pe teren după accidentarea lui Thibaut Courtois din minutul 71.

Lamine Yamal a atins și el o nouă bornă uriașă la Cupa Mondială. La doar 18 ani, Yamal a jucat al șaselea meci la acest turneu final, stabilind un nou record, căci niciun jucător până acum nu mai reușise această performanţă.

După acest rezultat, Franţa și Spania, cele două echipe care s-au calificat ȋn semifinale, se vor duela ȋntre ele, pentru un bilet în ultimul act al turneului final, care va fi transmis, în direct, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționata lui Didier Deschamps a obținut calificarea după ce s-a impus în fața Marocului, cu scorul de 2-0, grație unor reușite semnate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé. De cealaltă parte, Spania a învins Belgia în sferturile de finală, cu scorul de 2-1. Pentru iberici au marcat Fabian Ruiz și Mikel Merino, în timp ce singurul gol al „dracilor roșii” a fost semnat de Charles De Ketelaere.

Ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial se joacă astfel:

00.00- Norvegia – Anglia, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

04.00 – Argentina – Elveţia, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY



