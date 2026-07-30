Irina Columbeanu, întrebată în New York despre țara ei. Ce a spus despre români: „Chiar dacă sunt probleme precum corupția...”

Irina Columbeanu a dat un scurt interviu în New York, pentru un creator de conținut care a întâlnit-o pe stradă. Cel care deține pagina de Instagram avenueofpeace și care face clipuri cu oameni de diverse naționalități, i-a adresat două întrebări Irinei Columbeanu.

Fără să știe că Irina este fiica unor vedete la ea în țară, creatorul de conținut a vrut să știe cum și-ar descrie aceasta poporul și ce crede că ar trebui să facă fiecare persoană pentru ca lumea să fie un loc mai bun, cu iubire și înțelegere.

Irina Columbeanu a dat un răspuns foarte frumos, povestind despre sentimentele care o încearcă atunci când se întâlnește cu români în străinătate.

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Irina Columbeanu, întrebată pe stradă în New York despre țara ei. Ce mesaj superb a transmis despre români

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„Sunt din România, din București. Aș spune că românii sunt foarte orientați către familie și naționaliști, chiar dacă, la fel ca în oricare altă țară, sunt probleme precum corupția. În New York, de exemplu, mereu întâlnesc români pe stradă, aud pe cineva vorbind limba și merg la ei și imediat avem o legătură, deoarece venim din aceeași țară și devenim prieteni. În New York există această comunitate de români, pe care o regăsesc în orice țară merg. Mereu întâlnesc români. Și mi se pare frumos, deoarece ne iubim țara și suntem mândri să fim români. Cred că ar trebui să ne punem în locul altor persoane și să fim cât mai altruiști cu putință, să încercăm să-i facem pe cei din jur mai fericiți, în loc să ne concentrăm numai asupra noastră. Nu totul este despre noi și trebuie să înțelegem asta”, a răspuns Irina Columbeanu.

Videoclipul cu mesajul fiicei lui Irinei Columbeanu și a Monicăi Gabor a devenit viral pe rețelele sociale. Ramona Gabor, mătușa Irinei, a lăsat un comentariu pentru nepoata ei bună, deșteaptă și frumoasă, precizându-i că e mândră de ea. Bianca Drăgușanu s-a numărat printre persoanele care au apreciat videoclipul cu Irina Columbeanu: „Superbă și bună”.

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