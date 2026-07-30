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Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Prima imagine și ce nume special a ales pentru ea: „Pur si simplu nu mă satur să o privesc”

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Prezentatoarea a adus pe lume o fetiță, pe nume Nina, și a publicat un mesaj emoționant alături de prima imagine cu bebelușul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 16:08 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 16:13
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Laura Cosoi a născut a cincea fetiță. Prima imagine și ce nume special a ales pentru ea: „Pur si simplu nu mă satur să o privesc” | Instagram
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Laura Cosoi are un nou motiv de bucurie. Vedeta a devenit mamă pentru a cincea oară și trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața sa. Familia s-a mărit cu încă un membru, după ce prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă” a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Laura Cosoi a născut a cincea fetiță

Încă din primele luni ale anului, Laura Cosoi le-a împărtășit fanilor vestea că este însărcinată pentru a cincea oară. În luna ianuarie, vedeta a anunțat că urmează să devină din nou mamă, iar pe parcursul sarcinii și-a ținut urmăritorii la curent cu cele mai importante momente. Ulterior, aceasta a dezvăluit și sexul bebelușului, mărturisind că familia lor urma să se mărească cu încă o fetiță.

Acum, așteptarea a luat sfârșit. Laura Cosoi a născut o fetiță pe care a ales să o numească Nina. Vedeta a împărtășit vestea cea mare pe rețelele de socializare, unde a publicat o fotografie emoționantă în care micuța îi ține degetul cu mânuța ei.

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Mesajul transmis de proaspăta mămică a emoționat mii de persoane

„Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume. Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță. Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina! Suntem binecuvântați!”, a scris Laura Cosoi.

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În doar câteva minute de la publicarea mesajului, secțiunea de comentarii s-a umplut de felicitări și urări de sănătate. Fanii, dar și numeroase persoane din lumea mondenă, i-au transmis vedetei gânduri bune și s-au bucurat alături de ea pentru venirea pe lume a micuței.

Pe parcursul sarcinii, Laura Cosoi a fost foarte activă în mediul online și a împărtășit cu urmăritorii săi atât momentele frumoase, cât și provocările specifice acestei perioade. Vedeta le-a dat de înțeles în ultimele zile că nașterea este foarte aproape, iar fanii au urmărit cu emoție fiecare actualizare.

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De acum înainte, cele patru fiice ale Laurei Cosoi au un nou rol important în familie: acela de surori mai mari pentru micuța Nina. Prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre cât de unită este familia sa și despre sprijinul pe care îl primește din partea soțului și a copiilor.

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Venirea pe lume a micuței Nina marchează începutul unui nou capitol pentru întreaga familie, iar Laura Cosoi se declară recunoscătoare pentru această binecuvântare și pregătită să se bucure din plin de fiecare moment petrecut alături de cei dragi.

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