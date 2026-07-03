Spania, Portugalia și Elveţia, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 22-a zi lider de audienţă la Antena 1 Austria, Croaţia și Algeria, eliminări dramatice, ȋntr-o nouă zi cu noi recorduri

Spania, Portugalia și Elveţia, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 22-a zi lider de audienţă la Antena 1 Austria, Croaţia și Algeria, eliminări dramatice, ȋntr-o nouă zi cu noi recorduri | Getty Images

Aseară, de la 22.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Spania a ȋntâlnit Austria ȋn a cincea zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial, care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Spania, Portugalia și Elveţia, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 22-a zi lider de audienţă la Antena 1

Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură disputa ȋn urma căreia spaniolii lui Lamine Yamal s-au descătușat și au ȋnvins pentru prima oară ȋn fazele eliminatorii după mai bine de 16 ani. Partida Spania – Austria, dar și SUA – Bosnia și Herţegovina, pentru care datele de audienţă au venit astăzi, au fost prima opţiune de vizionare, făcând din cea de-a 22 zi a campionatului mondial lider de audienţă. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Şi astăzi, toţii ochii vor fi pe cel mai urmărit eveniment al planetei, ȋn ultima zi a șaisprezecimilor, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. De la 21.00, ȋncepe vinerea titanilor: un continent ȋntreg plin de speranţă ȋmpotriva faraonilor lui Salah, ȋn Australia – Egipt, ȋn vreme ce de la ora 01.00, campioana lumii dă bătălia contra celui mai frumos basm al verii ȋn duelul Argentina – Capul Verde.

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De la 04.30, ultimul meci din șaisprezecimi aduce faţă ȋn faţă Columbia – Ghana, ȋntr-o noapte albă, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ieri, cea mai nouă confruntare a șaisprezecimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Spania și Austria. Partida disputată ȋn intervalul 22.00 – 23.59, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 36.4% cotă de piață și 8.9 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 21.3% cota de piaţă și 5.2 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 31.5% cotă de piaţă și 9 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.5% cota de piaţă și 4.1 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 27.6% cotă de piaţă și 7.8 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 14.1% cota de piaţă și 4 puncte de rating. În minutul de aur, 22.38, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 24.2% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6 puncte de rating și 28.3% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi confruntarea SUA – Bosnia și Herţegovina, rezultat 2-0, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, s-a impus și ea ca lider detașat de audienţă. În intervalul 03.00 – 05.07, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 47.9% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 15.8% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 33.8% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 12.9% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 28.9% cotă de piaţă, faţă de doar 14.7% ȋnregistrată de Pro TV.

Aseară, Oyarzabal și Porro au dus „Furia Roja” în optimi, ȋntr-un meci clar: Spania – Austria 3-0! Ibericii au deschis scorul în minutul 34 al duelului de la Los Angeles, când Oyarzabal a înscris fără probleme. În minutul 66 a marcat și Pedro Porro. Fundașul lui Tottenham a înscris cu o lovitură de cap. Scorul final a fost stabilit de Oyarzabal, care a marcat în minutul 89. Primul gol al lui Mikel Oyarzabal a rupt seria ruşinoasă a Spaniei în meciul cu Austria, iar spaniolii s-au descătușat, obţinând prima reuşită în fazele eliminatorii după mai bine de 16 ani (ultima oară s-a întâmplat în 2010, în finala Cupei Mondiale din Africa de Sud dintre Spania şi Olanda. Atunci, Andres Iniesta marca în prelungiri golul care aducea titlul mondial în vitrina spaniolilor).

Nu doar Oyarzabal a intrat aseară ȋn istoria Mondialului, ci și Lamine Yamal (18 ani) și Pau Cubarsi (19), Spania fiind a doua națională din istoria Cupei Mondiale care aliniază doi jucători U20 într-un meci din fazele finale. O astfel de situaţie s-a mai întâmplat în 1958. Atunci Brazilia îi trimitea pe teren pe Pele, în vârstă de 17 ani, și pe Mazzola, de 19 ani.

Emoţiile au continuat ȋn direct după miezul nopţii, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn duelul de un dramatism total Portugalia – Croația 2-1! Croații, gol anulat la ultima fază a meciului care a dus Portugalia ȋn optimi. Naţionala croată a deschis scorul la Toronto în minutul 53, prin Perisic. Replica Portugaliei a venit în minutul 68, atunci când Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Scorul final a fost stabilit în minutul 90+4 al întâlnirii. Atunci, Gonçalo Ramos a înscris cu o lovitură de cap. Dramatismul a atins cote uriașe la ultima fază a partidei. Mai exact, în minutul 90+13, croații au avut un gol anulat! Nu mai puţin de trei goluri au fost anulate ȋn această confruntare.

Cristiano Ronaldo a intrat din nou ȋn istoria fotbalului după această confruntare. Jucătorul lui Al-Nassr este primul fotbalist care marchează minim 25 de goluri în apariţiile de la Cupa Mondială şi Campionatul European, notează cei de la Squawka. Pentru Cristiano Ronaldo a fost golul cu numărul 976 din carieră, iar cursa către reuşita 1000 continuă. Datorită acestei reuşite, Cristiano Ronaldo a reuşit să bifeze primul său gol în fazele eliminatorii la Cupa Mondială după 582 de minute jucate, iar în comparaţie, marele său rival, Leo Messi, a avut nevoie de 756 de minute pentru a înscrie în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială, conform statisticilor.

În această dimineaţă, Elveţia a ȋnvins Algeria, rezultat 2-0, ȋntr-o victorie fără mari emoţii pentru elevii lui Murat Yakin, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Golurile partidei au fost marcate de către Embolo şi N’Doye. Echipa condusă de Murat Yakin aşteaptă să vadă ce adversar va avea în optimi, dintre Ghana şi Columbia.

Programul ultimei zile a 16-imilor de la Campionatul Mondial, astăzi, pe Antena 1 și AntenaPLAY:

Australia – Egipt (3 iulie, ora 21:00)

Argentina – Capul Verde (4 iulie, ora 01:00)

Columbia – Ghana (4 iulie, ora 04:30)