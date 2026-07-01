Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 21-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Descoperă programul zilei a 21-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nu rata cele mai tari confruntări! | Profimedia

Campionatul Mondial continuă pe 1 iulie - 2 iulie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 21-a de la Campionatul Mondial 2026

Ora 19:00 – Anglia vs. DR Congo

Ora 23:00 – Belgia vs. Senegal

Ora 03:00 – Statele Unite ale Americii vs. Bosnia și Herțegovinaâ

Cele mai tari faze de la Campionatul Mondial 2026 le găsești pe as.ro!

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Nu rata de la ora 19:00 mediul dintre Anglia vs. DR Congo

Lotul Angliei

Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Fundași: James Reese (Chelsea) Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham)

Mijlocași: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)

Atacanți: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, împrumutat de la Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)

Selecţioner: Thomas Tuchel

DR CONGO – PORTUGALIA 1-1, DR CONGO – COLUMBIA 0-1, DR CONGO – UZBEKISTAN 3-1;

Lotul RD Congo

Portari: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy ​Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Fundași: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon ‌Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Mijlocași: Theo Bongonda (Spartak Moscova), Brian Cipenga (Castellon), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah ⁠Sadiki (Sunderland)

Atacanți: Cedric Bakambu (Real Betis), ⁠Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), ‌Yoane Wissa (Newcastle United)

Selecţioner: Sebastien Desabre

Nu rata de la ora 23:00 meciul dintre Belgia și Senegal

BELGIA – EGIPT 1-1, BELGIA – IRAN 0-0, BELGIA – NOUA ZEELANDĂ 5-1;

Lotul Belgiei

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Selecţioner: Rudi Garcia

SENEGAL – FRANȚA 1-3, SENEGAL – NORVEGIA 2-3, SENEGAL – IRAK 5-0;

Lotul Senegalului

Portari : Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (OGC Nice), Mory Diaw (Le Havre)

Fundași : Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi H), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Ilay Camara (Anderlecht), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Moustapha Mbow (Paris FC), Ismail Jakobs (Galatasaray)

Mijlocași : Idrissa Gana Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Alassane Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Gambinos Stars Africa)

Atacanți : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern FC), Assane Diao (Côme), Ibrahim Mbaye (PSG), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace)

Selecţioner: Pape Thiaw

Nu rata de la ora 03:00 meciul dintre Statele Unite ale Americii și Bosnia și Herțegovina

SUA – PARAGUAY 4-1, SUA – AUSTRALIA 2-0, SUA – TURCIA 2-3;

Lotul SUA

Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)

Selecţioner: Mauricio Pochettino

BOSNIA – CANADA 1-1, BOSNIA – ELVEȚIA 1-4, BOSNIA – QATAR 3-1;

Lotul Bosniei

Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Selecţioner: Sergej Barbarez

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!