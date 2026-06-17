Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale

Înainte de începerea Campionatului Mondial 2026, mai multe state au apelat la moduri inedite de a sărbători evenimentul și pentru a le ura succes jucătorilor.

Un avion a fost sfințit înainte să pornească spre SUA | Shutterstock

Numeroase țări au optat pentru obiceiuri inedite înainte de Campionatul Mondial 2026. Printre acestea se numără sfințirea unui avion, o coloană de peste 100 de vehicule și o masă organizată pe terenul unui stadion gol.

Tradiția organizării unor ceremonii de rămas-bun înaintea marilor competiții nu e nouă, scrie New York Times.

Însă în era rețelelor sociale, țările încearcă să se remarce prin manifestări tot mai spectaculoase.

Printre acestea se numără și țări care au recorduri la Campionatul Mondial.

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Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026

Brazilia deține recordul absolut de titluri mondiale, cu 5 Cupe Mondiale câștigate de la înființarea turneului FIFA în 1930.

Cu toate acestea, naționala masculină a Braziliei intră în Cupa Mondială 2026 după o pauză de 24 de ani fără trofeu. Nu e considerată principala favorită la câștigarea competiției.

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Înainte de plecare echipei la Cupă, brazilienii au apelat la o tradiție simbolică menită să le poarte noroc.

Avionul echipei a fost „botezat” cu o binecuvântare simbolică înainte de a decola din Rio de Janeiro către Newark, New Jersey.

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„2 autospeciale de pompieri au format un arc de apă prin care avionul a trecut pe pistă,” a relatat jurnalista Emillia Hawkins. „Tradiția e frecvent întâlnită în aviație înaintea unor zboruri importante, cum ar fi primul zbor al unei aeronave. Botezul a fost realizat de personalul aeroportului, care a solicitat în prealabil aprobarea Confederației Braziliene de Fotbal.”

Brazilia are programat un meci cu Haiti,pe 20 iunie, la 03:30 ora României. Repartizată în Grupa C, Brazilia și-a început parcursul la Cupa Mondială pe 13 iunie, împotriva Marocului, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

Echipa a jucat fără Neymar, cel mai bun marcator din istoria echipei naționale, în înfruntarea cu Maroc. Medicul lotului, Rodrigo Lasmar, a confirmat că atacantul suferă de o întindere de gradul 2 la gambă și ar trebui să fie apt de joc în câteva săptămâni.

Neymar nu a mai jucat pentru naționala Braziliei din octombrie 2023, când și-a rupt ligamentul încrucișat anterior.

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Înainte să plece spre New Jersey, echipa Braziliei a primit și vizita unui alt erou național, Felipe Scolari, antrenorul care a condus Brazilia spre titlul mondial din 2002. Acesta le-a ținut un discurs motivațional.

Modurile inedite în care alte țări le-au urat succes echipelor la Campionatul Mondial 2026

Turcia, o altă țară pasionată de fotbal, a organizat la rândul său o ceremonie impresionantă. Autocarul echipei a fost escortat spre aeroportul din Istanbul de o coloană formată din peste 100 de mașini, motociclete și SUV-uri decorate în culorile drapelului național. Claxoanele au răsunat în timp ce convoiul traversa Bosforul.

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Vehiculele, puse la dispoziție de producătorul auto Togg, sponsor al echipei, au însoțit lotul pe drumuri închise circulației până la aeroport. Acolo, președintele federației, Ibrahim Haciosmanoglu, le-a transmis fiecărui jucător un mesaj personal de încurajare.

În 2026, Turcia s-a calificat la Cupa Mondială pentru prima dată după 24 de ani.

Senegal a adoptat o altă metodă. În Dakar, jucătorii au participat la o masă organizată chiar pe gazonul stadionului Abdoulaye Wade. Arena cu 50.000 de locuri era complet goală, iar echipa a mâncat la mese lungi amplasate în centrul terenului.

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Meniul a inclus preparate tradiționale senegaleze, în timp ce un muzician interpreta melodii la kora, un instrument african cu 21 de corzi asemănător harpei.

În Japonia, în săptămânile premergătoare turneului, școlile primare din întreaga țară au fost invitate să trimită mesaje de încurajare pentru echipa națională.

La aeroport, jucătorii au fost aplaudați de suporteri. Fundașul Yuto Nagatomo a atras atenția purtând un hachimaki, o bandană tradițională japoneză care simbolizează spiritul de luptă.

După sosirea în Monterrey, Mexic, fotbaliștii au primit pălării de cowboy din partea gazdelor.

În Argentina, avionul care i-a transportat pe campionii mondiali și pe sportivul Lionel Messi spre Kansas City a fost decorat special.

Coada aeronavei purta celebrul număr 10 al lui Messi, iar 3 stele aurii reprezentau cele 3 titluri mondiale ale Argentinei.

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Chiar și numărul zborului, 1978, a fost ales intenționat, ca omagiu pentru Cupa Mondială câștigată de Argentina pe teren propriu în acel an.

Fotbaliștii din Capul Verde participă pentru prima dată în istorie la Cupa Mondială. Supranumiți „Rechinii Albaștri”, aceștia au făcut opriri în mai multe localități ale arhipelagului pentru a saluta fanii, iar ulterior au fost filmați dansând și cântând în avionul care îi ducea spre Boston.