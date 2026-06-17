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Messi şi Mbappe, noi recorduri doborâte încă din primele confruntări World Cup 2026

Messi şi Mbappe, noi recorduri doborâte încă din primele confruntări World Cup 2026 Antena 1, lider detaşat de audiență şi în cea de-a şasea zi a Campionatului Mondial

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 11:28 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 11:30
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Messi şi Mbappe, noi recorduri doborâte încă din primele confruntări World Cup 2026 Antena 1, lider detaşat de audiență şi în cea de-a şasea zi a Campionatului Mondial | Antena 1
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Uriaşii Mondialului nu se dezic şi scriu istorie încă din primele meciuri ale Campionatului Mondial 2026, care se vede exclusiv la Antena.

Messi şi Mbappe, noi recorduri doborâte încă din primele confruntări World Cup 2026

Lionel Messi a început perfect Cupa Mondială 2026, căpitanul Argentinei reuşind astfel să doboare un nou record mondial, devenind cel mai mare marcator all time. Mbappé nu s-a lăsat mai prejos şi, prin cele 2 goluri înscrise aseară a devenit golgheterul all time al Franței. Ieri, Franța – Senegal şi Iran – Noua Zeelandă, precum şi Arabia Saudită – Uruguay, confruntarea zilei anterioare pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public. De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi în Prime Time, dar şi la nivelul întregii zile.

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Astfel, Antena 1, în intervalul confruntării grupei I, Franța - Senegal, 21.51 – 00.05, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.1 puncte de rating şi 38.3% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.7 puncte de rating şi 17.2% cota de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 8.2 puncte de rating și 29.5% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 3.9 puncte de rating și 14.1% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 7 puncte de rating și 25.2% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4.5 puncte de rating și 16% cota de piaţă. În minutul de aur, ȋnregistrat la 22.47, aproape 1.5 milioane de telespectatori urmărea confruntarea de la Antena 1.

Şi partida disputată în intervalul 04.04 – 06.03, Iran – Noua Zeelandă, din grupa G, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 0.9 puncte și 36.7% cota de piaţă, urmată de Kanal D cu 0.3 puncte de rating și 14% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. De altfel, în intervalul menționat, Antena 1 conduce detaşat topul audiențelor, pe toate categoriile importante de public.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 23.6% cota de piaţă, faţă de locul 2, ocupat de Pro TV, care ȋnregistra 1.9 puncte de rating și 20.5% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 5.4 puncte de rating și 27.4% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de Pro TV care avea 4.3 puncte de rating și 22.2% cotă de piață.

Şi partida disputată ziua anterioară ȋn intervalul 01.00 – 03.04, ȋn care Arabia Saudită a ȋntâlnit Uruguay, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 1.7 puncte și 34.3% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.7 puncte de rating și 14% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Franța a învins-o pe Senegal cu 3-1, în cea de-a șasea zi de la Campionatul Mondial, într-unul dintre cele mai tari meciuri disputate până acum la turneul final. Partida care a avut loc pe MetLife Stadium, arena care va găzdui și finala World Cup 2026, a fost super-spectaculoasă! Kylian Mbappe a reuşit dubla care i-a adus un nou record: cel de golgheter all time al naționalei. Celălalt gol al Franţei l-a marcat Barcola, iar pentru Senegal a înscris Mbaye.

Lionel Messi a scris istorie din nou ieri, la aproape 39 de ani. Încă de când a păşit pe teren, căpitanul Argentinei a devenit primul jucător din istoria fotbalului care participă la șase ediții de Campionat Mondial. Prin hattrick-ul împotriva Algeriei, a devenit veteranul marcatorilor din întreaga istorie a Cupei Mondiale care a marcat trei goluri într-un singur meci.

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial:

  • 20:00 Portugalia – RD Congo (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 23:00 Anglia – Croația (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 02:00 Ghana – Panama (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 05:00 Uzbekistan – Columbia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 16 iunie 2026
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