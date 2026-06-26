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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Vineri, 26.06.2026, 03:20
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Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00 GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

Vineri, 26.06.2026, 00:00 Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania

Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00 Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș

Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș

Joi, 25.06.2026, 23:05 Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania

Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania

Joi, 25.06.2026, 23:00 Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 25.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”

Logo show Joi, 25.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată

Logo show Joi, 25.06.2026, 18:24
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