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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA

Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:15
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Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:30 Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Vineri, 26.06.2026, 03:20 Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00 GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

Vineri, 26.06.2026, 00:00 Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania

Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00 Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș

Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș

Joi, 25.06.2026, 23:05 Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania

Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania

Joi, 25.06.2026, 23:00 Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 25.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”

Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”

Logo show Joi, 25.06.2026, 19:00
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