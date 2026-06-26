GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

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