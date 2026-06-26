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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia
Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda
Vineri, 26.06.2026, 03:20
Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape...
Vineri, 26.06.2026, 00:00
GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de...
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș
Joi, 25.06.2026, 23:05
Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania
Joi, 25.06.2026, 23:00
Sanchez șutează, mingea ricoșează și Quinones înscrie (min. 60) | Cehia - Mexic
Joi, 25.06.2026, 05:00
Mateo Chavez marchează simplu după un contraatac rapid (min. 55) | Cehia - Mexic
Joi, 25.06.2026, 05:00
Maseko deschide scorul cu un șut bine plasat din careu (min. 64) | Africa de Sud - Coreea de Sud
Joi, 25.06.2026, 05:00
Ocazie mare pentru Mbatha, dar goalkeeperul salvează (min. 30) | Africa de Sud - Coreea de Sud
Joi, 25.06.2026, 04:58
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Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda
Vineri, 26.06.2026, 03:20
Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia
Vineri, 26.06.2026, 03:00
GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania
Vineri, 26.06.2026, 00:00
GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș
Joi, 25.06.2026, 23:05
Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania
Joi, 25.06.2026, 23:00
Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Joi, 25.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”
Joi, 25.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui
Joi, 25.06.2026, 18:35
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată
Joi, 25.06.2026, 18:24
Ultimele știri
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03:20
Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda
03:00
Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia
03:00
Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia
03:00
Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia
00:00
GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania
00:00
GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș
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