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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
Vineri, 26.06.2026, 00:00
GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de...
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș
Joi, 25.06.2026, 23:05
Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania
Joi, 25.06.2026, 23:00
Mateo Chavez marchează simplu după un contraatac rapid (min. 55) | Cehia - Mexic
Joi, 25.06.2026, 05:00
Maseko deschide scorul cu un șut bine plasat din careu (min. 64) | Africa de Sud - Coreea de Sud
Joi, 25.06.2026, 05:00
Sanchez șutează, mingea ricoșează și Quinones înscrie (min. 60) | Cehia - Mexic
Joi, 25.06.2026, 05:00
Ocazie mare pentru Mbatha, dar goalkeeperul salvează (min. 30) | Africa de Sud - Coreea de Sud
Joi, 25.06.2026, 04:58
Gol Isidor! Șut de la distanță, iar Bono nu a putut interveni (min. 42) | Maroc - Haiti
Joi, 25.06.2026, 02:00
Gol Matheus Cunha! Finalizare precisă din careu, în urma unei acțiuni excelente (min. 60) |...
Joi, 25.06.2026, 02:00
Gol Vinicius! Atacantul profită de eroarea lui McKenna și marchează (min. 7) | Scoția - Brazilia
Joi, 25.06.2026, 01:00
Gol Joseph! Atacantul finalizează elegant cu călcâiul (min. 10) | Maroc - Haiti
Joi, 25.06.2026, 01:00
Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada
Miercuri, 24.06.2026, 23:45
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GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș
Vineri, 26.06.2026, 00:00
Nicolas Pepe deviază decisiv și aduce avantajul ivorienilor (min. 7) | Curacao - Coasta de Fildeș
Joi, 25.06.2026, 23:05
Leroy Sane deschide scorul după o fază care stârnește controverse (min. 2) | Ecuadoar - Germania
Joi, 25.06.2026, 23:00
Carmen Minune, în lacimi!. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Joi, 25.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, confesiuni despre marea lui teamă: „Nu am curajul să fac un copil”
Joi, 25.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, emoții puternice după scrisoarea primită de la mama lui
Joi, 25.06.2026, 18:35
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și prietenul lui din copilărie, joc inedit cu un prosop și o găleată
Joi, 25.06.2026, 18:24
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, o singură cămașă și multe sarcini de îndeplinit!
Joi, 25.06.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae și Alexandra, despre gluma care a marcat începutul relației lor: „Încerca să se combine cu altă fată!”
Joi, 25.06.2026, 18:03
Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat Radu Bucălae la provocarea amuzantă
Joi, 25.06.2026, 17:40
Furnicuțele 2026. Radu Bucălae, povestea tatuajului care îi amintește de o obsesie: „Aproape în fiecare noapte îmi comandam”
Joi, 25.06.2026, 17:20
Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei
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GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș
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Răsturnare de situație! Germania pierde penalty-ul după intervenția VAR | Ecuador - Germania
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