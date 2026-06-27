Arabella, fiica Ivankăi Trump și nepoata lui Donald, este copia fidelă a mamei sale. Cele mai recente imagini au făcut senzație

Ivanka Trump a împărtășit mai multe imagini din viața sa de zi cu zi, iar una dintre fotografii a atras imediat atenția în mediul online.

Arabella, fiica Ivankăi Trump, este copia fidelă a mamei sale. Cele mai recente imagini au făcut senzație pe internet | Captură Instagram/Shutterstock

Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump, le-a oferit urmăritorilor de pe Instagram o privire rară asupra vieții sale de familie. Printre imaginile distribuite s-a remarcat o fotografie specială în care vedeta apare alături de fiica sa cea mare, Arabella.

În imagine, Ivanka Trump și adolescenta în vârstă de 14 ani au ales să poarte ținute în aceeași nuanță de bordo, iar asemănarea dintre ele este greu de trecut cu vederea, potrivit dailymail.com.

Ivanka a purtat o rochie elegantă cu umerii goi, în timp ce Arabella a optat pentru un sacou și pantaloni. Cele două și-au completat apariția cu lanțuri aurii similare. În fotografie, Ivanka Trump își privește cu afecțiune fiica, în timp ce Arabella zâmbește la cameră.

IMAGINEA AICI.

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Imagini rare din viața de familie a Ivankăi Trump

Potrivit dailymail.com, postarea a inclus și alte momente speciale petrecute în familie. Ivanka Trump a împărtășit imagini de la Ziua Mamei, dar și fotografii care surprind activitățile celor trei copii pe care îi are împreună cu soțul său, Jared Kushner.

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Pe lângă Arabella, cuplul mai are doi băieți: Joseph, în vârstă de 12 ani, și Theodore, în vârstă de zece ani.

De asemenea, Ivanka Trump a postat și o imagine cu felicitarea pe care a primit-o din partea copiilor săi de Ziua Mamei.

IMAGINEA AICI.

Mai multe cadre surprind momente din luxoasa proprietate a familiei, situată în zona exclusivistă Indian Creek din Miami, cunoscută și sub numele de „Billionaire Bunker”. Într-una dintre fotografii, Ivanka și Arabella apar în grădină, în timp ce adolescenta se joacă cu câinele familiei, mai transmite sursa citată mai sus.

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Printre imaginile postate se regăsesc și fotografii cu Jared Kushner și copiii lor, inclusiv o imagine realizată pe o barcă de pescuit.

Ivanka Trump a mai inclus în selecția sa și o fotografie realizată la un eveniment monden desfășurat în Miami, unde a participat împreună cu soțul său.

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