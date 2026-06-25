Gol Vinicius! Atacantul profită de eroarea lui McKenna și marchează (min. 7) | Scoția - Brazilia

Gol Isidor! Șut de la distanță, iar Bono nu a putut interveni (min. 42) | Maroc - Haiti

Gol Matheus Cunha! Finalizare precisă din careu, în urma unei acțiuni excelente (min. 60) | Scoția - Brazilia

Mateo Chavez marchează simplu după un contraatac rapid (min. 55) | Cehia - Mexic

Maseko deschide scorul cu un șut bine plasat din careu (min. 64) | Africa de Sud - Coreea de Sud

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