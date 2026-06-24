Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Daniela Moraru îi este alături la fiecare pas

Cheloo și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Niculescu și formează de ani buni un cuplu discret cu Daniela Moraru. Cei doi locuiesc în Breaza și au împreună doi copii.

Cheloo și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Niculescu și formează de ani buni un cuplu discret cu Daniela Moraru. Cei doi locuiesc în Breaza și au împreună doi copii. | Antena 1

Cheloo și Daniela Moraru formează de mai mulți ani un cuplu solid și discret, departe de lumina reflectoarelor. Partenera artistului îi este alături în toate momentele importante, iar împreună au construit o familie frumoasă, bazată pe stabilitate și discreție. După divorțul care a atras atenția presei în urmă cu mai bine de un deceniu, artistul și-a refăcut viața și a ales să se concentreze pe familie și pe creșterea copiilor săi.

Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț

Deși este una dintre cele mai cunoscute figuri din muzica românească, Cheloo a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de ochii publicului. Cunoscut pentru stilul său direct, declarațiile controversate și aparițiile care au stârnit adesea reacții puternice, artistul a fost mereu rezervat atunci când a venit vorba despre relațiile sale și despre cei apropiați.

După divorțul de Daniela Niculescu, finalizat în anul 2012, Cheloo a ales să fie mult mai discret în ceea ce privește viața sentimentală. În anii care au urmat, artistul și-a găsit liniștea alături de Daniela Moraru, femeia care i-a devenit parteneră de viață și cu care și-a întemeiat o nouă familie.

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Daniela Moraru, femeia care îi este alături lui Cheloo

Daniela Moraru este partenera de viață a lui Cheloo și mama celor doi copii ai cuplului. Deși nu este o persoană publică și evită aparițiile în presă, aceasta a fost surprinsă de-a lungul timpului în câteva imagini alături de artist. Relația lor s-a construit departe de scandaluri și de atenția constantă a mass-media, cei doi preferând să își trăiască povestea de dragoste într-un cadru cât mai privat.

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Cheloo și Daniela Moraru au împreună o fiică și un fiu, iar imaginile cu cei mici sunt extrem de rare în mediul online. Artistul a fost întotdeauna atent să își protejeze copiii de expunerea publică, considerând că aceștia merită să crească departe de presiunea celebrității.

Deși nu vorbește des despre viața de familie, apropiații artistului susțin că acesta este foarte implicat în creșterea copiilor și că își dedică o mare parte din timp familiei. În ultimii ani, Cheloo a ales să prioritizeze liniștea și timpul petrecut alături de cei dragi, în detrimentul aparițiilor mondene.

Viața liniștită pe care și-a construit-o la Breaza

Cheloo și Daniela Moraru s-au stabilit în Breaza, județul Prahova, o localitate cunoscută pentru aerul curat și peisajele sale pitorești. Alegerea nu a fost întâmplătoare. Artistul și-a dorit un ritm de viață mai liniștit și un mediu apropiat de natură pentru creșterea copiilor săi.

Mutarea departe de agitația Capitalei i-a oferit posibilitatea de a se concentra asupra familiei și de a duce o viață mai echilibrată. Chiar dacă activitatea sa artistică continuă, Cheloo preferă să își petreacă timpul liber în compania partenerei și a copiilor, departe de evenimentele mondene și de atenția excesivă a publicului.

Relația dintre Cheloo și Daniela Moraru pare mai puternică decât oricând. Departe de scandaluri și de expunerea constantă în media, cei doi au demonstrat că discreția poate fi cheia unei relații de durată. După experiența divorțului, artistul și-a găsit echilibrul alături de femeia care îi este alături la fiecare pas și împreună au construit o familie unită.