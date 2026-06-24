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Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online

Anca Serea și soțul său, Adi Sînă, se află încă o dată sub privirile fanilor din mediul online. Mulți cred că urmează să divorțeze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 18:18 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 18:20
Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți. Ce au observat aceștia în mediul online | facebook/instagram
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Anca Serea și Adi Sînă se află din nou în atenția publicului, după ce în mediul online au apărut speculații privind relația lor.

Căsnicia Ancăi Serea a fost din nou luată sub lupă de către internauți.

Totul a pornit de la o discuție inițiată pe un grup de Facebook dedicat influencerilor și vedetelor din România, unde un utilizator a lansat întrebarea dacă cei doi ar mai forma sau nu un cuplu.

În scurt timp, postarea a strâns numeroase reacții și comentarii, iar internauții au început să analizeze activitatea celor doi de pe rețelele sociale. Unii au observat că, în ultima perioadă, Anca Serea și Adi Sînă nu au mai publicat atât de multe fotografii împreună, așa cum obișnuiau în trecut. În plus, mai mulți utilizatori au susținut că prezentatoarea TV nu și-ar mai urmări soțul pe Instagram, detaliu care a alimentat și mai mult zvonurile.

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Cu toate acestea, până în prezent nu există nicio confirmare oficială privind o eventuală separare. Nici Anca Serea și nici Adi Sînă nu au comentat informațiile apărute în spațiul public, alegând să păstreze discreția care le-a caracterizat relația de-a lungul anilor.

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Reacțiile internauților au fost împărțite. Mulți și-au exprimat speranța că zvonurile nu sunt adevărate, considerându-i unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Unii au mărturisit că ar fi dezamăgiți să afle că familia lor trece printr-o perioadă dificilă, mai ales într-un context în care tot mai multe cupluri celebre aleg să se despartă.

De când formează un cuplu Anca Serea și Adi Sînă

De cealaltă parte, au existat și comentarii care au readus în discuție diverse bârfe și presupuneri vehiculate de-a lungul timpului în mediul online. Aceste afirmații nu au fost însă susținute de dovezi concrete și rămân simple opinii exprimate de utilizatori ai rețelelor sociale.

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Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de mai bine de un deceniu și sunt căsătoriți din anul 2015. De-a lungul timpului, cei doi au construit o familie numeroasă și au vorbit deschis despre provocările și satisfacțiile vieții de părinți. Cu șase copii și numeroase apariții publice împreună, au fost adesea considerați un exemplu de stabilitate în lumea mondenă.

În lipsa unor declarații oficiale, toate informațiile care circulă în prezent trebuie tratate cu rezervă. Rămâne de văzut dacă cei doi vor alege să lămurească situația sau dacă vor continua să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

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