GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

Textul pierdut care oferă noi informații despre cel mai mare mister din Biblie. Ce au descoperit experții

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