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De nerecunoscut la 52 de ani. Mauricio Islas, transformare surprinzătoare după anii de glorie din telenovele

Mauricio Islas, unul dintre cei mai îndrăgiți actori de telenovele ai anilor 2000, a trecut prin numeroase încercări de-a lungul vieții. Află cum arată astăzi, ce avere are și detalii despre familia sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 17:01 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 17:06
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Mauricio Islas a ajuns de nerecunoscut la 52 de ani. Cum arată acum unul dintre cei mai cunoscuți actori de telenovele | Profimedia Images
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Mauricio Islas, în vârstă de 52 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori de telenovele din America Latină. Idol al publicului feminin la începutul anilor 2000, actorul mexican a cunoscut succesul internațional datorită rolurilor sale din producții care au fost urmărite și în România.

Mauricio Islas, transformare surprinzătoare după anii de glorie din telenovele

Astăzi, la peste două decenii de la perioada sa de glorie, Mauricio Islas este aproape de nerecunoscut, iar viața sa a fost marcată atât de succese profesionale, cât și de momente extrem de dificile.

În anii în care se afla în culmea popularității, numele său a fost implicat într-un scandal care a făcut înconjurul presei latino-americane. În 2004, actorul a fost arestat la Miami în urma unei relații cu actrița și cântăreața Genesis Rodriguez, fiica celebrului artist José Luis Rodríguez, cunoscut drept „El Puma”. La acea vreme, Genesis avea doar 17 ani, iar situația a generat numeroase controverse.

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Scandalul a avut consecințe serioase asupra carierei sale. Mauricio Islas și-a pierdut contractul cu Telemundo și s-a confruntat cu una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Actorul a mărturisit ulterior că a urmat ședințe de terapie pentru a depăși impactul emoțional al acelui episod și că experiența l-a schimbat profund.

Problemele nu s-au oprit aici. Câțiva ani mai târziu, divorțul părinților săi l-a afectat puternic și l-a împins într-o perioadă de depresie. Actorul a vorbit deschis despre dificultățile prin care a trecut și despre lupta sa pentru a-și regăsi echilibrul emoțional.

Cum arată astăzi Mauricio Islas

La 52 de ani, Mauricio Islas continuă să fie activ în lumea televiziunii și a divertismentului. Deși timpul și-a pus amprenta asupra aspectului său fizic, actorul și-a păstrat farmecul care l-a făcut celebru în urmă cu două decenii. În ultimii ani, acesta a adoptat un stil mai matur și mai relaxat, iar aparițiile sale publice sunt mult mai rare decât în perioada de maximă popularitate.

Fanii continuă să îl urmărească pe rețelele sociale, unde actorul publică imagini din viața sa profesională și personală. Mulți dintre admiratorii săi apreciază faptul că a reușit să depășească momentele dificile și să își continue cariera.

Ce avere are Mauricio Islas

De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Mauricio Islas a acumulat venituri importante din actorie, contracte de imagine și proiecte de televiziune. Potrivit estimărilor publicate de diverse surse din presa internațională, averea sa ar fi cuprinsă între 1 și 5 milioane de dolari, deși actorul nu a confirmat niciodată oficial aceste informații.

Chiar dacă nu se numără printre cele mai bogate vedete din industria latino-americană, Mauricio Islas și-a construit o carieră solidă și continuă să fie unul dintre cele mai apreciate nume din lumea telenovelelor.

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