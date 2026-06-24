Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei

Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei

Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude informatice care i-ar fi provocat un prejudiciu de 13.000 de lei. Cinci tineri sunt cercetați pentru aproape 200 de tranzacții frauduloase.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 11:33 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 11:45
Galerie
Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude informatice care i-ar fi provocat un prejudiciu de 13.000 de lei. Cinci tineri sunt cercetați pentru aproape 200 de tranzacții frauduloase. | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude de proporții. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, actrița s-ar fi trezit cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei, după ce mai multe persoane i-ar fi folosit datele bancare fără acordul său. O grupare formată din cinci tineri este suspectată că ar fi reușit să obțină acces la informațiile financiare ale vedetei și să efectueze numeroase tranzacții frauduloase pe parcursul mai multor săptămâni.

Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții

Conform surselor, victima acestei presupuse escrocherii ar fi chiar Adriana Trandafir, în vârstă de 70 de ani. Suspecții ar fi realizat aproape 200 de tranzacții neautorizate, folosind fondurile din conturile actriței pentru diverse cumpărături și servicii. Printre cheltuielile efectuate s-ar număra produse cosmetice, articole vestimentare, dar și curse de ride-sharing.

Ancheta a fost demarată de polițiștii specializați în combaterea infracțiunilor informatice, care au efectuat mai multe percheziții în acest caz. Oamenii legii au descins în mai multe locații din București, Ilfov și Teleorman, în încercarea de a aduna probe și de a stabili cu exactitate modul în care au fost comise faptele.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Adriana Trandafir va lipsi de la cununia religioasă a fiului său! De ce nu va fi prezentă actrița la evenimentul atât de important

„La data de 23 iunie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos”, au transmis reprezentanții Poliției, potrivit Click.

Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei

Cei vizați de anchetă sunt trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tranzacțiile suspecte ar fi fost efectuate în perioada 7 ianuarie – 20 februarie. În acest interval, suspecții ar fi utilizat datele bancare ale victimei pentru a face numeroase plăți online, fără știrea sau acordul acesteia.

Citește și: Actrița Adriana Trandafir și-a anunțat retragerea din teatru și film. Care a fost motivul pentru care a luat această decizie

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 13.000 de lei. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care au fost obținute datele bancare și pentru a recupera eventualele sume pierdute.

Până la acest moment, Adriana Trandafir nu a făcut declarații publice cu privire la informațiile apărute și nici nu a comentat presupusa implicare a sa în acest dosar. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate și măsurile legale care se impun.

Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru a...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred” Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”
Observatornews.ro Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată Gest inconştient al unui şofer de TIR. Momentul de infarct în care forţează bariera la calea ferată
Antena 3 Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
SpyNews Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei
Prima imagine cu fiul Ilonei Brezoianu. Ce au remarcat oamenii la chipul micuțului Matei
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa
Care este numele real al soției lui Luis Gabriel. Toată lumea o știe drept Haziran, dar nu o cheamă așa Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori. Mascații au intrat peste ei
Actrița Adriana Trandafir, lăsată fără bani prin fraudă: Cinci tineri i-au folosit cardul de 200 de ori.... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete!
Nicușor Dan va încredința mandatul de premier PSD! Este luat în calcul și Alexandru Rogobete! BZI
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan”
Liderul AUR, atacat de propria „galerie”: „Ai lăsat pe capul românilor useriștii și pe Bolojan” Jurnalul
Problemele se țin lanț de Alexandru Ciucu! Designerul și-a alertat urmăritorii și le-a cerut ajutorul
Problemele se țin lanț de Alexandru Ciucu! Designerul și-a alertat urmăritorii și le-a cerut ajutorul Kudika
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica Redactia.ro
Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii
Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x