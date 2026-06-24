Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei

Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude informatice care i-ar fi provocat un prejudiciu de 13.000 de lei. Cinci tineri sunt cercetați pentru aproape 200 de tranzacții frauduloase.

Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude informatice care i-ar fi provocat un prejudiciu de 13.000 de lei. Cinci tineri sunt cercetați pentru aproape 200 de tranzacții frauduloase. | Hepta

Adriana Trandafir ar fi fost victima unei fraude de proporții. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, actrița s-ar fi trezit cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei, după ce mai multe persoane i-ar fi folosit datele bancare fără acordul său. O grupare formată din cinci tineri este suspectată că ar fi reușit să obțină acces la informațiile financiare ale vedetei și să efectueze numeroase tranzacții frauduloase pe parcursul mai multor săptămâni.

Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții

Conform surselor, victima acestei presupuse escrocherii ar fi chiar Adriana Trandafir, în vârstă de 70 de ani. Suspecții ar fi realizat aproape 200 de tranzacții neautorizate, folosind fondurile din conturile actriței pentru diverse cumpărături și servicii. Printre cheltuielile efectuate s-ar număra produse cosmetice, articole vestimentare, dar și curse de ride-sharing.

Ancheta a fost demarată de polițiștii specializați în combaterea infracțiunilor informatice, care au efectuat mai multe percheziții în acest caz. Oamenii legii au descins în mai multe locații din București, Ilfov și Teleorman, în încercarea de a aduna probe și de a stabili cu exactitate modul în care au fost comise faptele.

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„La data de 23 iunie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos”, au transmis reprezentanții Poliției, potrivit Click.

Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei

Cei vizați de anchetă sunt trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tranzacțiile suspecte ar fi fost efectuate în perioada 7 ianuarie – 20 februarie. În acest interval, suspecții ar fi utilizat datele bancare ale victimei pentru a face numeroase plăți online, fără știrea sau acordul acesteia.

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Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 13.000 de lei. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care au fost obținute datele bancare și pentru a recupera eventualele sume pierdute.

Până la acest moment, Adriana Trandafir nu a făcut declarații publice cu privire la informațiile apărute și nici nu a comentat presupusa implicare a sa în acest dosar. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate și măsurile legale care se impun.