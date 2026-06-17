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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează!

Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează!

Miercuri, 17.06.2026, 05:00
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Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina - Algeria

Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina - Algeria

Miercuri, 17.06.2026, 06:00 Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria

Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria

Miercuri, 17.06.2026, 04:40 Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia

Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 03:00 Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia

Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 02:00 Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia

Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 01:00 Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal

Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal

Miercuri, 17.06.2026, 00:15 Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal

Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal

Marti, 16.06.2026, 23:50 Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal

Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal

Marti, 16.06.2026, 23:40 Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal

Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal

Marti, 16.06.2026, 22:45 ”Aveam complexul băiatului sărac de la țară”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Aveam complexul băiatului sărac de la țară”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 16.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Emil Rengle, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Emil Rengle, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Marti, 16.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Emil Rengle despre Ami: Este femeia care aș vrea să fie a mea, dacă ar fi atras de femei!

Furnicuțele 2026. Emil Rengle despre Ami: Este femeia care aș vrea să fie a mea, dacă ar fi atras de femei!

Logo show Marti, 16.06.2026, 19:00
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